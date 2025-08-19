Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Giá vàng, bitcoin hôm nay 19/8: Vàng SJC lập đỉnh 125 triệu đồng/lượng

Tiến Dũng
VietTimes - Giá vàng miếng SJC hôm nay thiết lập đỉnh mới ở mốc 124.000.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 125.000.000 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so hôm qua.

Giá vàng SJC hôm nay. Ảnh: Pinterest.

Giá vàng SJC thiết lập đỉnh mới

Cập nhật giá vàng hôm nay (19/8), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 124.000.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 125.000.000 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.000.000 đồng/lượng. Đây là mốc đỉnh lịch sử mới của giá vàng trong nước.

GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC VÀ THẾ GIỚI (3).png
Giá vàng miếng SJC tăng nhẹ. Ảnh: Tiến Dũng.
BIỂU ĐỒ GIÁ VÀNG NHẪN BÁN RA (4).png
Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 117.000.000 – 119.500.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với phiên 18/8.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 117.000.000 – 120.000.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 117.200.000 – 120.200.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với ngày 18/8.

Với mức giá hiện tại, mức chênh giữa vàng nhẫn SJC và vàng nhẫn khoảng 5.500.000 đồng/lượng, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18.500.000 đồng/lượng.

Vàng thế giới giảm nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 19/8 đang giao dịch ở mức 3.337 USD/ounce, giảm nhẹ so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.470 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 106.500.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới giảm nhẹ xuống quanh mốc 3.335 USD/ounce, khi giới đầu tư chờ đợi những tín hiệu chính sách mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và theo dõi sát các diễn biến địa chính trị.

Thị trường đặc biệt quan tâm đến hội nghị chuyên đề thường niên Jackson Hole, nơi Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến sẽ đưa ra phát biểu quan trọng về triển vọng kinh tế và lãi suất. Biên bản cuộc họp mới nhất của Fed cũng sẽ được công bố, trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Bên cạnh đó, tâm lý thị trường chịu tác động từ cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu Âu và NATO.

Các nhà phân tích nhận định, những bất ổn địa chính trị cùng chính sách tiền tệ của Fed sẽ tiếp tục là các yếu tố chi phối xu hướng giá vàng trong ngắn hạn.

Bitcoin giảm 1.1%

Theo dữ liệu từ Binance, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 116.079 USD/BTC, giảm 1,1% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 117.400 USD/BTC.

Capture.PNG
Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 82 tỷ USD. Được biết, BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.310 tỷ USD chiếm 57,4% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Capture.PNG
10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coindesk, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá có xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.

