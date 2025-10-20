Gần 19.000 vụ án kinh tế, tham nhũng được xử lý nghiêm minh, thu hồi hơn 74.000 tỷ đồng

Ngành Kiểm sát đã phối hợp xử lý nghiêm minh gần 19.000 vụ án kinh tế, tham nhũng... áp dụng các biện pháp bảo đảm để thu hồi hơn 74.769 tỷ đồng.

Thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt hiệu quả

Chiều 20/10, Quốc hội nghe các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của TAND Tối cao và VKSND Tối cao.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí cho biết các Tòa án đã đề ra nhiều giải pháp góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Chất lượng giải quyết, xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ.

Theo ông Trí, về các vụ án hình sự, các tòa án đã giải quyết, xét xử đạt tỷ lệ 99,72% về số vụ và 99,42% về số bị cáo; vượt 11,72% so với chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội đề ra.

Việc xét xử bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội.

"Đã xử lý nghiêm nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như vụ án Nhật Cường, Tân Hiệp Phát, Việt Á, Tân Hoàng Minh… được dư luận đánh giá cao", ông Trí nói.

Chánh án TAND Tối cao nhấn mạnh hình phạt áp dụng đối với các bị cáo bảo đảm nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội. Công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được chú trọng, đạt hiệu quả. Việc ra quyết định thi hành án hình sự đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí báo cáo tại kỳ họp Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.

Công tác quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản công được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được chú trọng. Đã tổ chức xét xử trực tuyến đối với 53.773 vụ việc, giúp người dân dễ dàng tiếp cận công lý.



Bên cạnh đó, theo ông Trí, hoạt động của các tòa án còn một số khó khăn, vướng mắc và hạn chế như vẫn còn một số bản án, quyết định bị sửa; một số trường hợp thu thập, đánh giá chứng cứ còn chưa đầy đủ…

Trong nhiều nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới, Chánh án nhấn mạnh quyết tâm xây dựng tòa án nghiêm minh, liêm chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp tòa án có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, đạo đức trong sáng, kỷ luật nghiêm minh, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai.

Ngành Kiểm sát đã phối hợp xử lý nghiêm minh 18.980 vụ, 41.142 bị cáo về tội kinh tế, tham nhũng

Trong khi đó, báo cáo công tác của Viện trưởng VKSND Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026, Viện trưởng Nguyễn Huy Tiến cho biết trong nhiệm kỳ VKSND Tối cao đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm đột phá, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện, nhất là phòng, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, đã hoàn thành, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Quốc hội giao.

Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến. Ảnh: VGP.

Đặc biệt, ngành Kiểm sát đã phối hợp xử lý nghiêm minh 18.980 vụ/41.142 bị cáo về tội kinh tế, tham nhũng, trong đó có nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Điển hình như: Vụ án Chuyến bay giải cứu, Việt Á, vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm, Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, Xuyên Việt Oil, vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An...

Ngành kiểm sát cũng áp dụng các biện pháp bảo đảm để thu hồi hơn 74.769 tỷ đồng.

Viện trưởng VKSND Tối cao đã nêu một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược vào công tác kiểm sát.

Ngành tư pháp Kiên quyết, kiên trì chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường năng lực Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bảo đảm sự trong sạch, liêm chính của các cơ quan tư pháp; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.