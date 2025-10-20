Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 17 hồ sơ cho công an để làm rõ dấu hiệu vi phạm

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 17 hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thông qua hoạt động kiểm toán.

Chiều 20/10, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021–2026 của Kiểm toán Nhà nước.

Theo ông Tuấn, nhiệm kỳ qua, Kiểm toán Nhà nước đã đẩy mạnh và quyết liệt thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước các cấp nhằm phục vụ Quốc hội, HĐND các tỉnh, thành phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước.



Ông Ngô Văn Tuấn cho biết trong nhiệm kỳ, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 1.749 báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát...



Đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 17 hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thông qua hoạt động kiểm toán.

Kiểm toán Nhà nước cũng đã thực hiện kiểm toán 2 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; xây dựng “Đề án quy định về kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động kiểm toán” để phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng dự thảo đề án và quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán...

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Quốc hội.

Trong nhiệm kỳ, Kiểm toán Nhà nước đã nhận được 425 đơn, gồm: 215 đơn tố cáo, 50 đơn khiếu nại, 158 đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh và 2 đơn tố giác.

Các đơn gửi đến Kiểm toán Nhà nước chủ yếu là các đơn khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Kiểm toán Nhà nước, được đơn vị tiếp nhận và giải quyết kịp thời, không để tồn đọng.

Dù vậy, theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn, bên cạnh những mặt đạt được, nhiệm kỳ vừa qua vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục như: việc lựa chọn chủ đề, đơn vị được kiểm toán dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro, xác định trọng yếu kiểm toán chưa được thể hiện rõ.

Tuy số lượng, chất lượng các cuộc kiểm toán chuyên đề được nâng lên rõ rệt, song kết quả kiểm toán đánh giá bất cập, những kẽ hở, những “điểm nghẽn”, rào cản của cơ chế chính sách ảnh hưởng đến động lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững còn chưa thực sự rõ nét.

Còn có những vấn đề chưa kịp thời được phát hiện để cảnh báo dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của một số địa phương, đơn vị...

Về phương hướng, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục tập trung kiểm toán chuyên đề “nóng” được dư luận xã hội, Quốc hội và cử tri quan tâm, gắn với kế hoạch giám sát tối cao của Quốc hội.

Đổi mới phương pháp kiểm toán, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, AI, công nghệ cao và sử dụng chuyên gia trong hoạt động kiểm toán. Đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức công khai kết quả kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo quy định nhằm lan tỏa thông tin, nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm toán, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực.

Kiểm toán Nhà nước tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra, kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực; tăng cường kiểm soát, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu...

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của kiểm toán, gắn với cải cách hành chính.