Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để tồn đọng các vụ tham nhũng cũ đến hết nhiệm kỳ XIII

Tại phiên họp ngày 7/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) thống nhất đưa 4 vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo, gồm:

“Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung và các đơn vị có liên quan;

Vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần khoa học TSL và các cơ quan, tổ chức liên quan;

Vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty ZHolding;

Vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Viện pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương liên quan.

Hai vụ việc khác cũng được đưa vào diện theo dõi gồm: Vụ việc có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và đưa hối lộ xảy ra tại Công ty Khoa học và công nghệ Avatek; Vụ việc có dấu hiệu phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong những tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung hoàn thành sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng và các luật có liên quan; sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật không còn phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi.

Các cơ quan khẩn trương hoàn thành việc rà soát, làm rõ nguyên nhân, có phương án xử lý cụ thể đối với từng dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, chỉ đạo xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc đối với 2 dự án 2 Bệnh viện Trung ương; các dự án năng lượng tái tạo; dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM.

Tổng Bí thư yêu cầu tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đảm bảo đến hết nhiệm kỳ XIII cơ bản không còn tồn đọng những vụ, việc cũ. Nhất là các vụ án, vụ việc xảy ra tại tập đoàn Thuận An, Tổng Công ty xi măng Việt Nam, dự án sân bay Nha Trang, 2 dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức...

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến công tác bố trí, sắp xếp cán bộ và quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công trong và sau sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, hạn chế tiếp xúc trực tiếp để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động công vụ; khẩn trương xây dựng, kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia, tích hợp các dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, bảo đảm đồng bộ, liên thông, dễ khai thác, sử dụng để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán trên dữ liệu nhằm phát hiện, cảnh báo sớm, ngăn chặn kịp thời vi phạm.

Theo báo cáo tại phiên họp, từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố hơn 1.770 vụ với trên 4.000 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Riêng vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã ra kết luận điều tra 7 vụ với 127 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 5 vụ với 87 bị can.