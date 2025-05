FSB triệt phá âm mưu đánh bom khủng bố ở miền Nam nước Nga

Một phụ nữ 27 tuổi bị bắt giữ tại Dagestan khi đang lên kế hoạch đánh bom một tòa nhà của cơ quan thực thi pháp luật, theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 2/5 thông báo đã phối hợp với Bộ Nội vụ ngăn chặn thành công một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật tại nước cộng hòa Dagestan, miền Nam nước Nga.

Theo thông cáo báo chí, nghi phạm là một phụ nữ 27 tuổi bị cáo buộc là người ủng hộ một tổ chức khủng bố quốc tế bị cấm hoạt động tại Nga. Nghi phạm bị bắt khi đang chuẩn bị thực hiện một vụ đánh bom bằng thiết bị nổ tự chế (IED) nhằm vào một tòa nhà hành chính có trụ sở của lực lượng an ninh tại thành phố Khasavyurt – thành phố lớn thứ hai của Dagestan.

Lực lượng chức năng đã thu giữ các linh kiện dùng để chế tạo bom trong cuộc đột kích, cùng nhiều bằng chứng trên các thiết bị điện tử của nghi phạm. Những tin nhắn tìm thấy cho thấy cô này đã lập kế hoạch chi tiết cho vụ đánh bom, đồng thời thể hiện lòng trung thành với tổ chức khủng bố.

FSB cũng công bố đoạn video quay cảnh bắt giữ nghi phạm và thu giữ tang vật, trong đó có chất nổ, linh kiện điện tử và các tài liệu tuyên truyền cực đoan.

Vụ việc một lần nữa dấy lên lo ngại về hoạt động tuyên truyền cực đoan đang gia tăng tại khu vực Bắc Caucasus. Giám đốc FSB Aleksandr Bortnikov năm ngoái đã cảnh báo rằng các tổ chức khủng bố quốc tế đang đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền ở khu vực này, trong đó lan truyền những "tư tưởng Hồi giáo cực đoan không phù hợp với truyền thống Nga".

Ông Bortnikov nhấn mạnh các nhóm này ngày càng sử dụng internet và các địa điểm thờ tự không chính thức để truyền bá tư tưởng, và kêu gọi chính quyền địa phương ưu tiên ngăn chặn sự lan rộng của hệ tư tưởng khủng bố.

Dagestan, nằm gần biên giới với Gruzia và giáp biển Caspi, từ lâu được coi là khu vực nhạy cảm về an ninh do từng là điểm nóng của các hoạt động cực đoan và ly khai. Giới chức Nga trong những năm gần đây đã tăng cường kiểm soát an ninh tại đây nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo lực từ các nhóm cực đoan có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế.