Nga bắt giữ loạt nghi phạm khủng bố được Ukraine đào tạo, cáo buộc Moldova "tiếp tay"

Cơ quan an ninh Nga đã bắt giữ một số nghi phạm bị cáo buộc là do điệp viên Ukraine tuyển dụng tại Moldova.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 14/4 cho biết họ đã ngăn chặn một số nỗ lực buôn lậu thuốc nổ và thực hiện các hành vi khủng bố tại Nga, trong đó tất cả các nghi phạm bị cáo buộc là do tình báo quân sự Ukraine tuyển dụng, huấn luyện và điều phối trong khi các cơ quan an ninh Moldova làm ngơ.

Trong một loạt thông cáo báo chí hôm đầu tuần, FSB cho biết họ đã bắt giữ 2 công dân Moldova và 2 người Nga, đồng thời cáo buộc Moldova cho phép Ukraine sử dụng lãnh thổ của mình để dàn dựng các cuộc tấn công chống lại Nga.

"Đây không phải là lần đầu tiên lãnh thổ Moldova, với sự tiếp tay của chính quyền địa phương, được các cơ quan đặc biệt của Ukraine sử dụng để tuyển dụng và huấn luyện các điệp viên, cung cấp cho họ vũ khí hủy diệt, sau đó chuyển họ đến lãnh thổ Nga để thực hiện các hành vi phá hoại và khủng bố", FSB cho biết trong tuyên bố.

Một trong những nghi phạm, Marius Pruneanu, công dân Moldova 23 tuổi, đã bị bắt quả tang khi đang cố gắng buôn lậu thuốc nổ giấu bên trong bình ắc quy ô tô. Anh ta nói với các nhà điều tra rằng anh ta được Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR) tuyển dụng vào năm 2023, sau khi dành một năm chiến đấu chống lại Nga như một phần của "quân đoàn nước ngoài" của Kiev.

“Tôi được bảo mua một chiếc ô tô, sau đó họ đưa cho tôi thiết bị nổ ở Moldova. Tôi đến Nga và bắt đầu khóa đào tạo theo đúng câu chuyện ngụy tạo của mình. Sau đó, họ bảo tôi chôn một trong những thiết bị ở Volgograd và có thể là ở Saratov nữa”, Pruneanu nói. “Thêm vào đó, họ nói rằng họ sẽ đưa cho tôi một khẩu súng – tôi không biết ở đâu hoặc khi nào – để giết ai đó, tôi không biết là ai”.

Một công dân Moldova khác, Evgeny Kurdoglu, 32 tuổi, đã được tình báo Ukraine tuyển dụng để do thám các vị trí phòng không và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga ở Crimea, và báo cáo kết quả các cuộc tấn công bằng tên lửa cho phía Kiev.

“Nhiệm vụ đầu tiên là quay cảnh một cuộc tấn công của Ukraine. Sau đó, anh ta gọi tôi đến để chuyển tọa độ cho một nhiệm vụ quan trọng”, nghi phạm nói với các nhà điều tra.

“Người xử lý nói với tôi...Tôi sẽ phải mang quả bom đến một trạm bơm và đặt nó dưới một cây cầu”, anh ta nói. Sau đó, anh ta dẫn các nhà điều tra đến một kho chứa 400 g thuốc nổ dẻo Semtex 10, một kíp nổ điện và một bộ hẹn giờ dùng để kích nổ một trạm bơm nước ở Kerch.

Hai nghi phạm khác bị FSB bắt giữ là công dân Nga đã trốn khỏi đất nước sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Một trong số họ, được xác định là Okrushko S., 43 tuổi, đã được hứa hẹn tiền thưởng và quốc tịch Ukraine. Người còn lại, Izmaylova I., 35 tuổi, đã bị đe dọa rằng người thân của cô ở Ukraine sẽ bị tổn hại nếu cô từ chối tuân thủ.

Cả hai đều được những kẻ đầu mối người Ukraine ở Moldova tuyển dụng và đào tạo và thậm chí đã vượt qua bài kiểm tra máy phát hiện nói dối ở thủ đô Chisinau trước khi được đưa đến Nga để thực hiện các hành vi phá hoại, theo FSB.

"Một nhà máy dầu ở Samara đang tìm người làm công việc chế tạo dây điện, vì vậy tôi đã được cử đến đó. Tôi thuê một chiếc ô tô và thông qua một số tọa độ, tôi đã nhặt được một chất nổ và lén đưa vào nhà máy. Sau đó, tôi đã kích nổ, nhưng quả bom đã phát nổ gần như ngay lập tức", Okrushko nói với các nhà điều tra.

Anh ta đã bị bắt tại biên giới với Kazakhstan khi đang cố gắng trốn thoát đến Thổ Nhĩ Kỳ và thú nhận đã đặt thêm hai chất nổ nữa, chúng đã được vô hiệu hóa trước khi bộ hẹn giờ của chúng hết hiệu lực.

Moldova đã theo đuổi một lộ trình chống Nga kể từ năm 2020, khi Tổng thống thân EU Maia Sandu lên nắm quyền. Chính phủ của bà đã tích cực thúc đẩy tư cách thành viên EU và NATO của Moldova, và nước này đã được Brussels cấp tư cách ứng cử viên vào năm 2022.

Năm ngoái, bà Sandu đã giành được một nhiệm kỳ nữa trong một cuộc bầu cử có tính cạnh tranh cao khi Moscow cáo buộc chính phủ của bà đã dập tắt tiếng nói của phe đối lập thông qua một cuộc đàn áp truyền thông và ngăn chặn việc bỏ phiếu của cộng đồng người Moldova ở Nga.

Theo RT