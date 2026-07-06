Vì sao chấm xanh trong Google Maps liên tục co giãn trên điện thoại?

Dù bạn đang di chuyển qua những con phố đông đúc tại một thành phố du lịch xa lạ hay đơn giản là tìm kiếm một quán cà phê mới ngay tại quê nhà, việc sử dụng các ứng dụng bản đồ như Google Maps từ lâu đã trở thành một thói quen không thể thiếu.

Tuy nhiên, nếu đã từng chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trong lúc chờ đợi hệ thống thiết lập lộ trình di chuyển, bạn chắc chắn sẽ nhận ra một hiện tượng thị giác vô cùng kỳ lạ từ dấu mốc định vị.

Thay vì đứng yên một vị trí, chiếc chấm màu xanh đại diện cho vị trí thực tế của bạn lại liên tục co giãn, phình to ra thành một vòng tròn lớn màu xanh mờ trước khi nhanh chóng thu nhỏ lại thành một điểm có kích thước nhỏ hơn. Nhiều người thường lầm tưởng hiện tượng di động này là một lỗi lập trình của phần mềm.

Trên thực tế, hiệu ứng co giãn này là một công cụ hiển thị giao diện có chủ đích được nhà sản xuất tích hợp sâu vào bên trong ứng dụng. Đây là cách thức trực quan nhất để hệ thống thông báo cho người dùng biết về mức độ tin cậy và độ chính xác của các tọa độ vị trí hiện tại. Chiếc điện thoại thông minh của bạn luôn kết hợp đồng thời các nguồn tín hiệu từ hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu, các trạm phát sóng di động và các mạng lưới mạng không dây xung quanh để xác định vị trí của người dùng.

Khi toàn bộ các nguồn sóng này hoạt động ổn định và không gặp bất kỳ vật cản nào, ứng dụng sẽ xác định vị trí của bạn với độ chính xác cao nhất. Ngược lại, khi các tín hiệu này bị nhiễu loạn hoặc đứt quãng, hệ thống buộc phải đưa ra các dự đoán mang tính tương đối, và vùng phủ màu xanh bao quanh chính là biểu thị cho biên độ sai số của phép đo.

Hiểu được thông điệp mà ứng dụng muốn truyền tải sẽ giúp cho trải nghiệm tìm đường của người dùng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Một vòng tròn bao quanh có kích thước lớn đồng nghĩa với việc thiết bị đang đưa ra cảnh báo rằng bạn chỉ đang đứng đâu đó trong khu vực rộng lớn này chứ chưa thể xác định được điểm đứng chính xác, trong khi một vòng tròn thắt chặt lại khẳng định độ chính xác đang ở mức tối đa.

Nguyên nhân phổ biến nhất khiến vòng tròn này đột ngột phình to là do các vật cản vật lý xuất hiện xung quanh hướng di chuyển. Khi bạn bước vào bên trong một tòa nhà, đi xuống hệ thống tàu điện ngầm hoặc di chuyển giữa những dãy nhà cao tầng, thiết bị sẽ lập tức mất đi đường truyền kết nối trực tiếp với hệ thống vệ tinh trên không trung, dẫn đến việc sai số định vị bị đẩy lên cao.

Theo BGR