Trên thị trường tivi hiện nay, các dòng smart TV của hãng công nghệ TCL thường thu hút sự chú ý nhờ mức giá bán vô cùng cạnh tranh so với các đối thủ sừng sỏ. Tuy nhiên, nguyên nhân cốt lõi giúp thương hiệu này duy trì được phân khúc giá rẻ không xuất phát từ việc sử dụng các loại linh kiện kém chất lượng hay cắt giảm quy trình gia công.

Bí quyết của doanh nghiệp nằm ở việc tự chủ hoàn toàn dây chuyền sản xuất và trực tiếp chế tạo phần lớn các linh kiện cấu thành sản phẩm, cho phép họ tối ưu hóa chi phí đầu vào và chủ động điều chỉnh giá bán theo chiến lược thị trường. Nhờ vào mô hình vận hành khép kín này, thương hiệu không chỉ giữ vững lợi thế về giá mà còn liên tục lọt vào danh sách các hãng tivi có chỉ số hài lòng của khách hàng cao nhất trên toàn cầu.

Để kiểm chứng mức độ tin cậy của sản phẩm, trang đánh giá công nghệ uy tín đã thực hiện một cuộc thử nghiệm lão hóa cấp tốc kéo dài 3 năm đối với 100 chiếc tivi từ nhiều thương hiệu khác nhau. Trong số 10 thiết bị thuộc thương hiệu này tham gia thử nghiệm, chỉ có duy nhất một chiếc gặp sự cố hỏng hóc hoàn toàn ở hệ thống đèn nền vào giai đoạn cuối của quá trình kiểm tra.

Kết quả thực tế từ người tiêu dùng trực tuyến cũng cho thấy phần lớn các dòng thiết bị của hãng hoạt động ổn định không gặp lỗi trong ít nhất 3 năm, và rất nhiều sản phẩm đạt tuổi thọ kéo dài từ 5 đến 10 năm. Mặc dù vẫn tồn tại một số trường hợp cá biệt gặp lỗi màn hình đen sau mười tám tháng sử dụng, tỷ lệ này hoàn toàn nằm trong mức sai số kỹ thuật thông thường của ngành sản xuất thiết bị điện tử gia dụng quy mô lớn.

Nhiều chuyên gia công nghệ nhận định rằng đối với các thương hiệu có sản lượng tiêu thụ khổng lồ, xu hướng người dùng gặp trải nghiệm không tốt lên tiếng phản ánh trên mạng xã hội luôn cao hơn nhóm khách hàng hài lòng, tạo nên những góc nhìn có phần định kiến về chất lượng phần cứng. Thực tế, ngay cả các dòng tivi phân khúc cao cấp của những thương hiệu lớn như LG hay Samsung cũng không tránh khỏi các bài viết phàn nàn về sự cố nguồn hoặc màn hình chỉ sau một tuần sử dụng.

Phần lớn các trục trặc kỹ thuật phổ biến được ghi nhận trên thiết bị của hãng chủ yếu liên quan đến lỗi hệ điều hành hoặc xung đột phần mềm vốn có thể dễ dàng khắc phục bằng cách thiết lập lại cài đặt hệ thống. Do đó, sản phẩm của doanh nghiệp vẫn được xem là giải pháp mua sắm kinh tế và có độ bền bỉ tương xứng với số tiền đầu tư của hộ gia đình.

Theo BGR