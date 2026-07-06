Samsung dự kiến lợi nhuận quý 2 tăng gấp 18 lần nhờ làn sóng AI toàn cầu

Tập đoàn Samsung nhiều khả năng sẽ công bố lợi nhuận vận hành quý 2 tăng trưởng đột biến gấp 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục thiết lập một kỷ lục mới. Sự bùng nổ mạnh mẽ của làn sóng trí tuệ nhân tạo toàn cầu đang đặt ra áp lực nặng nề lên chuỗi cung ứng chip nhớ, đồng thời đẩy thị giá bán dẫn lên cao chưa từng có.

Theo dự báo tổng hợp từ 30 nhà phân tích tài chính uy tín, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới dự kiến đạt mức lợi nhuận vận hành 56 tỷ USD trong quý 2. Con số này phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip nhớ kéo dài khi nhu cầu tiêu thụ vượt xa năng lực sản xuất thực tế.

Giới phân tích nhận định tình trạng khan hiếm nguồn cung chip nhớ sẽ tiếp tục duy trì ít nhất đến hết năm sau. Động lực thúc đẩy sự tăng trưởng này không chỉ đến từ dòng chip nhớ băng thông rộng cao cấp mà còn được tiếp sức bởi nhu cầu tăng vọt của các dòng sản phẩm truyền thống khi hệ thống trí tuệ nhân tạo tự hành bắt đầu mở rộng quy mô hoạt động sang nhiều lĩnh vực tính toán phức tạp hơn.

Khác với ứng dụng thời kỳ đầu vốn chỉ tập trung huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn, hệ thống tự hành thế hệ mới thực hiện nhiều tác vụ đa bước phức tạp, đòi hỏi dung lượng bộ nhớ lớn cho bộ xử lý máy chủ và không gian lưu trữ rộng để truy xuất dữ liệu liên tục. Hiện tại, doanh nghiệp này là nhà cung ứng bán dẫn cốt lõi cho các tập đoàn công nghệ lớn như Nvidia, Google và Apple.

Mặc dù bối cảnh vô cùng thuận lợi, các chuyên gia vẫn cảnh báo rằng kết quả quý 2 có thể thấp hơn dự báo nếu doanh nghiệp phải trích lập các khoản tiền thưởng lớn ngoài dự kiến cho nhân viên. Vào cuối tháng năm, doanh nghiệp đã đạt được thỏa thuận tiền lương mới, phân bổ 10,5% lợi nhuận mảng bán dẫn để làm tiền thưởng đặc biệt cho kỹ sư và nhân viên nhà máy.

Tổng mức trích lập quỹ khen thưởng có thể vượt quá 26 tỷ USD, biến thời điểm ghi nhận sổ sách kế toán trở thành biến số quan trọng quyết định lợi nhuận. Bên cạnh đó, mảng kinh doanh thiết bị di động của hãng cũng đối mặt với áp lực chi phí linh kiện gia tăng khi giá chip nhớ tăng cao, buộc doanh nghiệp phải cân nhắc các đợt tăng giá bán điện thoại thông minh trong nửa cuối năm nay nhằm bảo vệ biên lợi nhuận mục tiêu.

Theo Reuters