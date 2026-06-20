Ford triệu hồi hơn 700 xe Ranger và Everest tại Việt Nam

Ford Ranger và Everest tại Việt Nam vừa được đưa vào diện triệu hồi để kiểm tra, khắc phục lỗi có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của người lái trong điều kiện thời tiết xấu.

Ranger là một trong hai mẫu xe nằm trong diện triệu hồi để kiểm tra và khắc phục lỗi liên quan đến hệ thống gạt mưa phía trước. Ảnh: Ford.

Ford Việt Nam vừa triển khai chương trình triệu hồi đối với 2 mẫu xe Ranger và Everest sản xuất năm 2025-2026. Chương trình được thực hiện theo chiến dịch triệu hồi toàn cầu mang mã số 26C25 của Ford Motor Company.

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, đợt triệu hồi lần này ảnh hưởng đến 769 xe được sản xuất trong giai đoạn từ ngày 14/10/2025 đến 22/10/2025 tại nhà máy Thái Lan và nhập khẩu về Việt Nam. Trong đó, có 655 xe Everest và 114 xe Ranger.

Nguyên nhân triệu hồi liên quan đến hệ thống gạt mưa phía trước. Trên một số xe bị ảnh hưởng, nước có thể lọt vào bộ điều khiển điện tử của hệ thống gạt mưa và rửa kính.

Khi lỗi xảy ra, hệ thống rửa kính có thể phun nước liên tục, phun yếu hoặc không hoạt động. Cần gạt mưa cũng có thể chạy sai vị trí, thậm chí ngừng hoạt động hoàn toàn, khiến người lái gặp khó khăn khi di chuyển dưới trời mưa.

Ford cho biết vấn đề được phát hiện trong quá trình giám sát và cải tiến chất lượng sản phẩm. Trong điều kiện mưa lớn hoặc thời tiết khắc nghiệt, hệ thống gạt mưa hoạt động không chính xác có thể làm giảm tầm nhìn của người lái, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Để khắc phục, Ford Việt Nam và các đại lý ủy quyền sẽ tiến hành kiểm tra hệ thống gạt mưa. Nếu cần thiết, bộ điều khiển điện tử của hệ thống gạt mưa và rửa kính sẽ được thay thế.

Chương trình bắt đầu từ ngày 19/6 và được triển khai tại các đại lý ủy quyền của Ford trên toàn quốc. Tùy từng trường hợp, thời gian kiểm tra và sửa chữa dự kiến khoảng 12-30 phút. Toàn bộ chi phí kiểm tra, sửa chữa và thay thế linh kiện đều được thực hiện miễn phí.

Ford Everest là mẫu xe chiếm phần lớn số lượng trong đợt triệu hồi lần này, với 655 xe thuộc diện kiểm tra và khắc phục lỗi. Ảnh: Ford.

Tháng 9/2025, Ford từng triệu hồi hơn 21.000 xe Ranger, Ranger Raptor và Everest tại Việt Nam để cập nhật phần mềm camera lùi. Đến tháng 5/2026, Ford tiếp tục triệu hồi hơn 2.400 xe Explorer do nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát lái.

Ranger và Everest hiện là 2 dòng xe chủ lực của Ford tại Việt Nam. Riêng tháng 5 vừa qua, Ranger đạt doanh số 1.089 xe, tiếp tục dẫn đầu phân khúc bán tải, trong khi Everest đạt 1.062 xe, đứng đầu nhóm SUV hạng D. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, Everest đạt 5.283 xe, còn Ranger duy trì khoảng cách lớn với các đối thủ như Toyota Hilux và Mitsubishi Triton.

Hiện tại, Ford Ranger được phân phối với giá từ 669 triệu đến 1,3 tỷ đồng, cạnh tranh với Mitsubishi Triton và Toyota Hilux. Trong khi đó, Ford Everest có giá từ 1,1-1,6 tỷ đồng, đối đầu với Hyundai Santa Fe, Toyota Fortuner và Isuzu mu-X.