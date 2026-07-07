Mỹ sử dụng AI Mythos của Anthropic để rà soát hệ thống chính phủ

Cơ quan an ninh mạng Mỹ dùng AI Mythos để quét mã nguồn chính phủ, phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong nỗ lực nâng cao an ninh số.

Cơ quan an ninh mạng và hạ tầng an ninh Mỹ đang sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo mang tên Mythos của công ty khởi nghiệp Anthropic để tiến hành kiểm tra hệ thống phần mềm của các cơ quan chính phủ. Động thái này là một dấu hiệu rõ nét cho thấy sự hào hứng của các cơ quan công quyền trong việc áp dụng những công cụ công nghệ tiên tiến, ngay cả khi doanh nghiệp phát triển đang phải trải qua giai đoạn căng thẳng ngoại giao với Nhà Trắng.

Theo nguồn tin từ Reuters, cơ quan phòng thủ không gian mạng này đang dùng mô hình để quét qua các kho lưu trữ mã nguồn của chính phủ nhằm chủ động tìm kiếm các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, vốn là những sơ hở có thể tạo điều kiện cho các tin tặc quốc tế xâm nhập trái phép.

Hoạt động rà soát chuyên sâu này đang được triển khai trực tiếp bởi đội ngũ chuyên gia thuộc cơ quan an ninh mạng, một đơn vị chuyên trách thực hiện các bài kiểm tra bảo mật kỹ thuật số và diễn tập tấn công thử nghiệm trong mạng lưới chính phủ.

Hai nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng quá trình kiểm tra bước đầu đã phát hiện ra một số lượng lớn các lỗ hổng kỹ thuật nhưng từ chối đi sâu vào chi tiết phân tích. Hiện tại, các bên liên quan vẫn chưa công bố chính thức về khối lượng mã nguồn đã được xử lý cũng như mức độ nghiêm trọng cụ thể của những lỗi hệ thống được tìm thấy trong đợt quét mã diện rộng lần này.

Thực tế mối quan hệ giữa công ty công nghệ có trụ sở tại San Francisco và chính phủ Mỹ từng trải qua nhiều giai đoạn biến động lớn khi doanh nghiệp này kiên quyết từ chối gỡ bỏ các rào cản bảo vệ nhằm ngăn chặn việc ứng dụng mô hình vào các loại vũ khí tự trị.

Điều này từng khiến Bộ Quốc phòng Mỹ áp đặt một lệnh hạn chế chuỗi cung ứng nghiêm khắc lên công ty, vốn là nhãn dán thường chỉ dành cho các thực thể nước ngoài bị nghi ngờ có hoạt động gián điệp. Tuy nhiên căng thẳng đã dịu bớt sau sự xuất hiện của phiên bản chuyên dụng với năng lực tìm kiếm lỗi mật mã vượt trội, khiến ngay cả Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ cũng phải đưa vào thử nghiệm trong các môi trường bảo mật cấp cao.

Theo Reuters