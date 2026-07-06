Robot hình người Dobot của nhà sản xuất Trung Quốc nấu ăn từ khoảng cách 1.800 km bằng kính VR

Robot Dobot Atom của Trung Quốc nấu bít tết từ cách xa 1.800 km bằng kính VR, mở ra tương lai ứng dụng công nghệ vào y tế, hạt nhân, không gian.

Một robot hình người của công ty công nghệ Trung Quốc Shenzhen Dobot đã thành công trong việc nấu một miếng bít tết, thậm chí còn rắc muối bằng ngón tay, dưới sự điều khiển từ xa của một kỹ sư cách đó 1.800 km qua kính thực tế ảo (VR).

Đoạn video ghi lại kỳ tích này, được đăng tải vào hôm 4/7 trên tài khoản WeChat chính thức của công ty, đã giới thiệu công nghệ mới nhất của Dobot – một đột phá có thể làm thay đổi cách con người thực hiện công việc nhà, tiến hành phẫu thuật, kiểm tra nhà máy hạt nhân và thậm chí khám phá không gian.

Việc nấu ăn được thực hiện bởi Dobot Atom, robot hình người đầu tiên của công ty, ra mắt vào tháng 3 năm nay. Trong video, robot đang ở tỉnh Sơn Đông, trong khi kỹ sư điều khiển nó lại ở tỉnh Quảng Đông – cách nhau tới 1.800 km.

Robot tái hiện chính xác chuyển động của kỹ sư thông qua bộ kính VR, thiết bị giúp ghi lại cử chỉ tay của người điều khiển, đồng thời cho phép theo dõi quầy bếp trước mặt robot.

Đoạn clip dài 4 phút cho thấy robot hoàn thành nhiều thao tác tinh tế như: thấm khô bít tết bằng khăn giấy, đổ dầu vào chảo, lật miếng thịt và thậm chí là rắc muối một cách khéo léo lên món ăn.

Theo công ty, công nghệ này đạt độ chính xác tới 0,05 mm, tuy nhiên hiện tại chỉ mới điều khiển được phần thân trên của robot.

Shenzhen Dobot đã không ngừng mở rộng giới hạn trong lĩnh vực điều khiển robot từ xa. Trước đó, vào năm 2022, NASA cũng từng công bố công nghệ điều khiển robot hình người Valkyrie bằng VR. Tuy nhiên, NASA không nêu rõ giới hạn khoảng cách tối đa và thừa nhận họ chưa giải quyết được bài toán truyền dẫn dữ liệu với độ trễ thấp trong môi trường thực tế.

Được thành lập từ năm 2015, Dobot ban đầu chuyên sản xuất cánh tay robot, trước khi bước sang lĩnh vực robot hình người.

Dobot Atom, mẫu robot mới nhất của hãng, có giá 199.000 nhân dân tệ (tương đương 27.500 USD), được trang bị đôi bàn tay 5 ngón linh hoạt. Robot này từng được ghi nhận có khả năng chuẩn bị bữa sáng bằng cách đặt bánh mì nướng, xà lách và anh đào lên đĩa, rồi rót sữa ra ly. Atom còn có dáng đi với đầu gối thẳng – tương tự con người.

Tuần trước, công ty đã chính thức bắt đầu giao robot ra thị trường toàn cầu, với Nhật Bản là quốc gia đầu tiên nhận hàng. Cột mốc này giúp Dobot trở thành một trong số ít các công ty Trung Quốc có thể sản xuất robot hình người với số lượng lớn.

Theo báo cáo công bố hồi tháng 4 của hãng nghiên cứu thị trường TrendForce, có 11 công ty robot Trung Quốc đã khởi động kế hoạch sản xuất hàng loạt trong năm 2024, trong đó 6 công ty dự kiến sản xuất hơn 1.000 đơn vị trong năm nay.