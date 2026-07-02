Tập đoàn UBTech ra mắt dòng robot hình người thương mại đầu tiên phục vụ gia đình

Tập đoàn công nghệ UBTech Robotics, nhà sản xuất robot hình người đầu tiên trên thế giới niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán đại chúng, vừa chính thức trình làng dòng robot phục vụ mục đích thương mại hướng đến phân khúc người dùng cá nhân. Thiết bị sở hữu lớp da bằng vật liệu silicon mô phỏng sinh học kết hợp cùng hệ thống trí tuệ nhân tạo nhận diện cảm xúc chuyên sâu, đánh dấu bước chuyển dịch mạnh mẽ của các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc.

Sản phẩm mới mang tên mã U1 được công bố tại Thẩm Quyến với hai phiên bản mô phỏng nam và nữ, đi kèm ba tùy chọn cấu hình kỹ thuật có mức giá dao động từ hơn 17.500 USD cho đến mức cao nhất lên tới 145.700 USD.

Điểm khác biệt cốt lõi của dòng sản phẩm gia dụng này so với các thế hệ robot phục vụ sản xuất công nghiệp là cấu trúc vận hành với 88 khớp chuyển động linh hoạt cùng bộ vi xử lý trung tâm xử lý dữ liệu hoàn toàn cục bộ ngay trên thiết bị mà không tải thông tin lên không gian lưu trữ đám mây nhằm bảo vệ tuyệt đối quyền riêng tư cho gia chủ.

Hệ thống trí tuệ nhân tạo tích hợp cho phép thiết bị duy trì giao tiếp bằng mắt, thực hiện các cuộc hội thoại tự nhiên và phản xạ cảm xúc tương thích với người trưởng thành trong môi trường gia đình, vốn là nơi có cấu trúc không gian phức tạp và đòi hỏi tính an toàn cao khi vận hành xung quanh trẻ nhỏ hay người cao tuổi. Ban lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận việc tái tạo biểu cảm gương mặt tự nhiên trên quy mô lớn là một trong những thách thức kỹ thuật cơ khí phức tạp nhất hiện nay khi đòi hỏi hàng nghìn linh kiện siêu nhỏ phải phối hợp đồng bộ với các thuật toán xử lý ngôn ngữ.

Sức hút của dòng robot hình người gia dụng này nhanh chóng được khẳng định khi trang thương mại điện tử trực tuyến ghi nhận hơn 1 triệu lượt truy cập ngay sau khi mở cổng đặt chỗ trước, với số lượng đơn đặt hàng nhanh chóng vượt qua mốc 13.000 sản phẩm. Sự bứt phá này diễn ra trong bối cảnh các định chế tài chính quốc tế như Morgan Stanley liên tục nâng dự báo sản lượng xuất xưởng robot hình người tại thị trường Trung Quốc lên tới 50.000 đơn vị trong năm nay nhờ vào sự xuất hiện của các ứng dụng tiêu dùng mới.

Mặc dù các hợp đồng triển khai tại các nhà máy và kho vận hiện vẫn đóng vai trò chủ đạo trong doanh thu toàn ngành, việc các doanh nghiệp công nghệ chủ động tối ưu hóa giá thành và công nghệ phần cứng đang mở ra một kỷ nguyên mới, nơi robot dần trở thành giao diện tương tác cốt lõi giữa con người và trí tuệ nhân tạo trong đời sống thường nhật.

Theo SCMP