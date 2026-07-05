Tin nóng công nghệ 5/7: Các hãng phim Hollywood kiện Midjourney vì hình ảnh AI

Dịch vụ robotaxi của Tesla tiếp tục mở rộng tại Mỹ, các hãng phim Hollywood kiện Midjourney vì hình ảnh AI là những thông tin mới về công nghệ đáng chú ý.

1. Người dân Miami bắt đầu sử dụng robotaxi Tesla

Tesla vừa mở rộng dịch vụ robotaxi tới Miami, bổ sung thêm một thành phố lớn vào kế hoạch phát triển xe tự hành của hãng tại Mỹ. Theo Engadget, dịch vụ hiện mới hoạt động trong một khu vực nhỏ ở phía tây Miami; một số video trên X cho thấy hành khách đã ngồi trên robotaxi Tesla mà không có nhân viên giám sát an toàn trong xe.

Xe robotaxi của Tesla di chuyển trên đường phố Austin, Mỹ, với nhân viên giám sát an toàn ngồi ở ghế phụ. Ảnh: Reuters.

Việc Tesla chọn Miami đáng chú ý vì thành phố này không còn là “sân trống”. Waymo của Alphabet và Zoox của Amazon cũng đang tăng tốc mở rộng dịch vụ xe tự hành. Điều đó cho thấy cuộc đua robotaxi tại Mỹ đang chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang cạnh tranh thực tế tại các đô thị lớn.

2. Mua router Wi-Fi 7: coi chừng trả tiền cho tính năng không có

Nhiều mẫu router đang được quảng cáo là Wi-Fi 7, nhưng không phải sản phẩm nào cũng có đủ những tính năng quan trọng của chuẩn này. Theo Engadget, một số hãng dùng cách ghi "WiFi 7" thay vì "Wi-Fi 7" để tránh ràng buộc chứng nhận của Wi-Fi Alliance. Khi đó, thiết bị vẫn có thể được bán với nhãn Wi-Fi 7 nhưng thiếu MLO, tính năng giúp router dùng nhiều băng tần cùng lúc để giảm độ trễ và tăng độ ổn định.

Nhiều mẫu router được quảng cáo là Wi-Fi 7 nhưng có thể không hỗ trợ đầy đủ các tính năng quan trọng, khiến người dùng dễ trả thêm tiền cho nâng cấp chưa thật sự cần thiết. Ảnh: VNPT.

Với người dùng phổ thông, điểm dễ gây nhầm lẫn là chỉ nhìn thấy nhãn "Wi-Fi 7" và nghĩ rằng đây chắc chắn là bản nâng cấp đáng tiền. Thực tế, nếu điện thoại, laptop hoặc gói Internet trong nhà chưa hỗ trợ tốc độ cao, router Wi-Fi 7 có thể không tạo ra khác biệt rõ rệt. Nói cách khác, người dùng có thể trả thêm tiền cho những tính năng mà họ chưa chắc đã dùng được.

3. Các hãng phim Hollywood kiện Midjourney vì hình ảnh AI

Disney, Universal và Warner Bros. Discovery đang kiện Midjourney với cáo buộc công cụ AI này có thể tạo ra hình ảnh các nhân vật nổi tiếng được bảo hộ bản quyền, như Bart Simpson, Darth Vader, Superman hay Batman. Diễn biến mới là Midjourney đang yêu cầu tòa buộc các hãng phim tiết lộ cách chính họ sử dụng AI trong quá trình sản xuất nội dung.

Warner Bros. Discovery cùng Disney và Universal đang kiện Midjourney với cáo buộc công cụ AI này tạo ra hình ảnh các nhân vật được bảo hộ bản quyền. Ảnh: Reuters.

Midjourney cho rằng nếu các hãng phim cũng dùng AI để lên ý tưởng, dựng hình hoặc phát triển nội dung nội bộ, những tài liệu đó có thể liên quan đến cách ngành giải trí sử dụng dữ liệu có bản quyền. Phía các hãng phim không đồng tình và cho rằng Midjourney đang tìm cách kéo rộng vụ kiện. Vụ việc được chú ý vì kết quả có thể ảnh hưởng lớn đến ranh giới giữa sáng tạo bằng AI và vi phạm bản quyền trong ngành giải trí.

4. Chủ doanh nghiệp nhỏ dùng AI như "cố vấn gọi vốn"

Reuters kể câu chuyện của Michelle Turner, nhà sáng lập Here Now Health, một nền tảng chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em trong hệ thống nhận nuôi tại Mỹ. Turner không có kinh nghiệm khởi nghiệp, nhưng đã dùng các công cụ AI để học cách viết kế hoạch kinh doanh, chuẩn bị hồ sơ gọi vốn và chỉnh bài thuyết trình cho nhà đầu tư. Công ty ra mắt từ tháng 1/2025, hiện có 16 nhân viên và được chứng nhận hoạt động tại 3 bang.

AI đang trở thành công cụ hỗ trợ ngày càng phổ biến với doanh nghiệp nhỏ, từ lập kế hoạch kinh doanh đến chuẩn bị hồ sơ gọi vốn. Ảnh: Reuters.

Câu chuyện này cho thấy AI không chỉ là công cụ của các tập đoàn công nghệ lớn. Với doanh nghiệp nhỏ, AI đang trở thành một dạng “trợ lý” chi phí thấp, giúp rút ngắn những việc trước đây cần nhiều thời gian, tiền bạc hoặc chuyên gia tư vấn. Tuy nhiên, Reuters cũng lưu ý các nhà hoạch định chính sách Mỹ vẫn đang tranh luận về tác động dài hạn của AI đối với việc làm, năng suất và bất bình đẳng trong nền kinh tế.