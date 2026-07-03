Có thể mua sắm trực tiếp từ công cụ AI Gemini

Google vừa chính thức triển khai một bản cập nhật lớn cho Gemini tại thị trường Việt Nam (tháng 7/2026), biến công cụ này từ một chatbot thông tin thuần túy thành một trợ lý mua sắm và tìm kiếm cá nhân hóa.

Thay vì phải nhập các từ khóa khô khan hay chuyển đổi liên tục giữa hàng chục tab trình duyệt để check giá, đọc review, bạn có thể thực hiện toàn bộ quy trình ngay trong một cửa sổ chat duy nhất trong ứng dụng AI Gemini.

Gemini có thể xử lý các câu lệnh mua sắm mang tính cá nhân hóa cao. Bạn chỉ cần ra đề bài như một cuộc trò chuyện thông thường ví dụ như: "Tìm giúp mình một chiếc vali bền nhẹ cho chuyến đi 3 ngày, ngân sách dưới 2 triệu đồng"; hay "Gợi ý quà sinh nhật cho người thích nấu ăn dưới 1 triệu".

Với các yêu cầu tìm kiếm ý tưởng như trên, Gemini sẽ trả về kết quả dưới dạng thanh trượt (carousel) kèm hình ảnh, giúp bạn lướt xem mẫu mã một cách nhanh chóng.

Mỗi sản phẩm được đề xuất đều đi kèm hình ảnh cụ thể, giá bán hiện tại, đánh giá từ cộng đồng người mua trước và danh sách các địa điểm bán hàng uy tín để bạn chọn mua.

Để có được khả năng này Google cho hay đã tích hợp Google Shopping Graph — hệ thống dữ liệu mua sắm quy mô lớn nhất thế giới của Google. Kho dữ liệu này chứa hơn 50 tỷ danh sách sản phẩm trên toàn cầu và được cập nhật với tốc độ 2 tỷ sản phẩm mỗi giờ. Nhờ đó, thông tin về giá cả, các chương trình khuyến mãi và tình trạng còn/hết hàng luôn chính xác ngay tại thời điểm bạn hỏi.

Khi bạn đang phân vân giữa nhiều sản phẩm, Gemini có khả năng tự động trích xuất các thông số kỹ thuật (kích thước, trọng lượng, chất liệu, tính năng đặc biệt, giá cả) và trình bày dưới dạng bảng đối chiếu trực quan, giúp bạn dễ dàng nhìn ra ưu - nhược điểm để ra quyết định.

Thử sử dụng tính năng mua sắm trong Gemini tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra bạn còn có thể thể sử dụng tính năng mua sắm và thanh toán trực tiếp (Direct Shopping) ngay trên Gemini cho phép bạn hoàn tất giao dịch mà không cần rời khỏi giao diện của Gemini.

Đối với các sản phẩm từ những nhà bán hàng đủ điều kiện, ngay trên thẻ thông tin sản phẩm của Gemini sẽ xuất hiện nút "Mua". Khi bạn bấm mua, hệ thống sẽ tự động liên kết với Google Pay để điền sẵn địa chỉ giao hàng và phương thức thanh toán đã lưu bảo mật của bạn. Bạn chỉ cần xác nhận và chọn "Thanh toán bằng GPay".

Bạn có thể theo dõi trạng thái đơn hàng (Đang xử lý, Đã vận chuyển, Đã giao hàng) trực tiếp trong ứng dụng web Gemini. Các thông tin trao đổi sau đó (như email xác nhận) sẽ do người bán gửi trực tiếp đến bạn.

Bản cập nhật này giúp người dùng Việt tối ưu hóa tối đa thời gian mua sắm trực tuyến, giảm thiểu các quyết định mua sắm thiếu thông tin nhờ các số liệu so sánh khách quan từ AI, Google cho biết thêm.