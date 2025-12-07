F-35 sắp tích hợp tên lửa Meteor: Bước ngoặt sức mạnh hay cuộc đua muộn màng của châu Âu?

Tiêm kích F-35A hoàn tất nhiều thử nghiệm quan trọng để tích hợp tên lửa Meteor của châu Âu. Dù được kỳ vọng vượt AIM-120, Meteor lại gây tranh cãi về sức mạnh, trong bối cảnh Nga triển khai R-77M và Mỹ phát triển AIM-260.

Tiêm kích thế hệ 5 F-35A đang đạt thêm một bước tiến quan trọng trong quá trình thử nghiệm nhằm tích hợp tên lửa không đối không tầm xa ngoài tầm nhìn Meteor của châu Âu, với loạt thử nghiệm tích hợp trên mặt đất vừa được tiến hành gần đây tại Mỹ.

Trang web chính thức của nhóm công nghiệp do Lockheed Martin dẫn đầu cho biết: “Được tiến hành tại Căn cứ Không quân Edwards, bang California, các bài kiểm tra rung động mặt đất và kiểm tra lắp đặt đã xác nhận phản ứng phần cứng chủ chốt giữa tiêm kích thế hệ 5 và tên lửa – một bước then chốt trước khi bắt đầu thử nghiệm trên không… Các kỹ sư đã đánh giá cẩn trọng dữ liệu thu được nhằm bảo đảm tên lửa có thể được cất giữ và phóng ra an toàn từ khoang vũ khí trong thân F-35A, đồng thời bảo toàn khả năng tàng hình của máy bay”.

Chỉ còn một bài kiểm tra mặt đất cuối cùng trước khi chương trình được cho phép chuyển sang giai đoạn thử nghiệm bay.

Một chiếc F-35A của Không quân Hoàng gia Na Uy. Ảnh: MW.

Hiện tại, F-35 chỉ có thể mang duy nhất một loại tên lửa không đối không trong khoang, đó là AIM-120C/D, trong khi phiên bản mạnh hơn AIM-260 đang được phát triển để thay thế và vượt trội hơn. Meteor được phát triển theo chương trình hợp tác giữa Anh, Đức, Thụy Điển, Pháp, Italy và Tây Ban Nha, với mục tiêu vượt qua AIM-120 – dù theo nhiều nguồn tin, châu Âu đã nhận được mức hỗ trợ công nghệ đáng kể từ Mỹ để đạt được tham vọng này.

Tên lửa Meteor đạt khả năng tác chiến ban đầu vào năm 2016, mang lại tầm bắn và hiệu năng động lực học vượt trội AIM-120. Tuy vậy, do nền tảng công nghệ hạn chế và ít kinh nghiệm phát triển tên lửa không đối không, Meteor không được kỳ vọng sẽ vượt được AIM-260, cũng như khó có tính cạnh tranh về chi phí.

Máy bay chiến đấu Eurofighter của Đức với nguyên mẫu tên lửa Meteor. Ảnh: MW.

Điểm nổi bật nhất của Meteor nằm ở hệ thống động cơ tương tự tên lửa hành trình, sử dụng động cơ phản lực ống dẫn có lưu lượng biến thiên (ramjet) thay cho động cơ rocket truyền thống. Điều này giúp tên lửa điều chỉnh lực đẩy trong chuyến bay thay vì phóng hết năng lượng trong một lần đốt duy nhất, cho phép nó duy trì năng lượng ở pha cuối để thực hiện các cú lượn gắt hoặc leo cao nhanh hơn trước khi tấn công mục tiêu.

F-35 được kỳ vọng sẽ tương thích với Meteor khi đạt chuẩn Block 4 – một quá trình kéo dài hơn dự kiến và hiện chỉ được trông đợi hoàn thiện vào đầu những năm 2030. Vẫn chưa rõ mức độ quan tâm của các nước ngoài châu Âu đối với Meteor, bởi tên lửa này được đánh giá là khó tạo ra bước đột phá lớn trong bối cảnh AIM-260 của Mỹ đang tiến rất nhanh.

Hình ảnh nguồn mở đầu tiên của Su-35S với các tên lửa R-77M, cùng với R-77-1 và R-73. Ảnh: MW.

Dù được quảng bá như một cuộc “cách mạng” trong tác chiến không chiến, hiệu suất kém ấn tượng của chiến đấu cơ Rafale mang tên lửa này – bị cho là thua kém J-10C của Pakistan trang bị tên lửa PL-15 do Trung Quốc cung cấp – đã đặt dấu hỏi về năng lực thực sự của Meteor.

Trước đây, Meteor được kỳ vọng giúp không quân châu Âu có lợi thế rõ rệt trước các máy bay Nga, tương tự những gì AIM-120D từng làm, thậm chí là ở mức độ vượt trội hơn. Tuy nhiên, việc Nga triển khai tên lửa R-77M mới đã thu hẹp đáng kể – thậm chí có thể xóa bỏ – khoảng cách này.

Khi các quốc gia châu Âu tiếp tục mở rộng sức mạnh quân sự nhằm đối phó Nga, nguy cơ Nga sớm trang bị rộng rãi R-77M cho lực lượng tiêm kích ngày càng gia tăng, tạo sức ép buộc Meteor và các biến thể AIM-120 mới phải được đưa vào biên chế nhanh hơn và số lượng lớn hơn.

Theo MW