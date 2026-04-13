Toyota ra mắt robot hình người ném bóng rổ thế hệ mới tích hợp AI

Tập đoàn Toyota vừa chính thức trình làng phiên bản mới nhất của dòng robot chơi bóng rổ sử dụng trí tuệ nhân tạo mang tên CUE7. Buổi ra mắt diễn ra đầy ấn tượng trong giờ nghỉ giữa hiệp của một trận đấu chuyên nghiệp tại nhà thi đấu Toyota Arena Tokyo.

Với chiều cao 219 cm, robot này đã thực hiện các động tác đứng dậy từ tư thế ngồi, dẫn bóng và ném phạt một cách mượt mà trước sự chứng kiến của khoảng 8.400 khán giả. Đây là mẫu robot ném bóng đầu tiên của Toyota sau hơn ba năm nghiên cứu, đánh dấu một bước tiến dài trong việc ứng dụng các công nghệ điều khiển ô tô và máy móc hiện đại vào lĩnh vực người máy nhân hình.

CUE7 được trang bị hệ thống cảm biến lidar ở phần thân để nhận diện vật thể xung quanh, đi cùng bộ pin hiệu suất cao vốn được phát triển dành riêng cho các dòng xe đua. Điểm đặc biệt nằm ở hệ thống camera kép trên đầu phối hợp cùng thuật toán học tăng cường của trí tuệ nhân tạo.

Thay vì dựa vào các lập trình sẵn có từ con người như các thế hệ tiền nhiệm, CUE7 có khả năng tự học các cử động khó thông qua quá trình thử sai và tối ưu hóa hiệu suất. Trưởng nhóm nghiên cứu Tomohiro Nomi cho biết đội ngũ đã quyết định loại bỏ toàn bộ nền tảng cũ để xây dựng lại từ đầu nhằm tận dụng tối đa tiềm năng của công nghệ học máy hiện nay.

Về mặt cấu trúc, các kỹ sư Toyota đã thay thế hệ thống bốn bánh xe bằng hai bánh để tăng tốc độ di chuyển linh hoạt trên sân. Việc giảm số lượng trục khuỷu và tối ưu hóa linh kiện giúp robot chỉ nặng 74 kilôgam, nhẹ hơn khoảng 40% so với phiên bản trước đó.

Sự gọn nhẹ này không chỉ giúp robot tiết kiệm năng lượng mà còn cải thiện đáng kể khả năng phản xạ trong các tình huống thực tế. Trước đây các thế hệ robot dòng CUE của Toyota đã liên tục xác lập các kỷ lục thế giới như ném phạt liên tiếp nhiều nhất hay cú ném từ khoảng cách xa nhất lên tới hơn 24 mét.

Dự án CUE7 không chỉ đơn thuần là một sản phẩm giải trí mà còn là nền tảng để Toyota thử nghiệm các giới hạn của trí tuệ nhân tạo trong việc điều khiển phần cứng phức tạp. Những bài học từ việc giúp robot ném bóng chính xác có thể được áp dụng ngược lại để cải thiện các hệ thống tự hành và an toàn trên ô tô trong tương lai.

Sự thành công của buổi trình diễn cho thấy ranh giới giữa công nghệ cơ khí truyền thống và phần mềm thông minh đang ngày càng mờ nhạt. Toyota đang chứng minh rằng họ không chỉ là một nhà sản xuất xe hơi mà còn là một thế lực đáng gờm trong cuộc đua phát triển người máy thông minh trên quy mô toàn cầu.

Theo Nikkei Asia