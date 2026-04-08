Trung Quốc triển khai các trung tâm dữ liệu dưới lòng đại dương nhằm hiện thực hóa tham vọng AI

Hệ thống dữ liệu dưới nước sẽ nằm cách bờ biển phía đông Thượng Hải khoảng 10 km và được đặt ở độ sâu 10 mét dưới mặt nước biển.

Chính quyền Trung Quốc đang hướng tầm nhìn ra đại dương để cung cấp năng lượng cho các mục tiêu điện toán trí tuệ nhân tạo đầy tham vọng trong bối cảnh nhu cầu về năng lực tính toán bùng nổ mạnh mẽ. Theo báo cáo từ truyền hình trung ương Trung Quốc, khu vực đặc quyền Linh Cảng tại Thượng Hải vừa chính thức đưa vào vận hành một trung tâm dữ liệu dưới nước độc đáo.

Đây là cơ sở đầu tiên trên thế giới được kết nối trực tiếp với một trang trại điện gió ngoài khơi nhằm tận dụng nguồn năng lượng sạch và khả năng làm mát tự nhiên từ nước biển. Dự án này đánh dấu một bước đi chiến lược của quốc gia tỷ dân trong việc tìm kiếm không gian lưu trữ và xử lý dữ liệu mới ngoài đất liền để phục vụ các ngành sản xuất tiên tiến và công nghệ cao.

Hệ thống dữ liệu dưới nước này nằm cách bờ biển phía đông Thượng Hải khoảng 10km và được đặt ở độ sâu 10 mét dưới mặt nước biển. Công trình do công ty công nghệ HiCloud Thượng Hải, một công ty con của tập đoàn Highlander chuyên về thiết bị hàng hải niêm yết tại Thâm Quyến, chịu trách nhiệm xây dựng.

Với tổng vốn đầu tư lên tới 1,6 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 232,4 triệu USD, dự án có công suất thiết kế dự kiến đạt 24 megawatt. Đây được xem là dự án thí điểm trọng điểm để thăm dò tính khả thi về mặt kỹ thuật lẫn thương mại của mô hình trung tâm dữ liệu dưới biển kết nối với hạ tầng điện toán đám mây và viễn thông trên đất liền.

Đại diện doanh nghiệp cho biết cụm máy chủ này sẽ được sử dụng để cung cấp năng lượng cho nhiều ứng dụng công nghệ đột phá bao gồm trí tuệ nhân tạo, trí tuệ hiện thân và hệ thống lái xe tự hành. Việc đặt các máy chủ dưới lòng đại dương không chỉ giúp tiết kiệm diện tích đất đai quý giá tại các thành phố ven biển sầm uất mà còn tận dụng tối đa nhiệt độ thấp của nước biển để giảm chi phí vận hành hệ thống làm mát vốn cực kỳ tốn kém.

Trước đó, một dự án tương tự cũng đã được Highlander khởi xướng tại vùng biển ngoài khơi tỉnh đảo Hải Nam ở phía nam Trung Quốc, cho thấy quyết tâm của nước này trong việc mở rộng mạng lưới hạ tầng số ra xa bờ.

Sự xuất hiện của các trung tâm dữ liệu ven biển tại Thượng Hải diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung năng lực tính toán vượt ra ngoài các giới hạn địa lý thông thường. Khi cuộc đua về trí tuệ nhân tạo ngày càng trở nên khốc liệt, việc làm chủ các hạ tầng bền vững và hiệu suất cao dưới lòng đại dương sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể.

Thành công của mô hình này không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí mà còn góp phần vào mục tiêu phát triển xanh khi kết hợp trực tiếp với các nguồn năng lượng tái tạo ngoài khơi. Các chuyên gia đánh giá đây sẽ là tiền đề quan trọng để hình thành mạng lưới điện toán biển sâu phục vụ cho các tham vọng số hóa toàn diện của Trung Quốc trong thập kỷ tới.

Theo SCMP