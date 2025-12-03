Ngoại trưởng Đức cảnh báo Ukraine có thể phải trưng cầu dân ý về nhượng lãnh thổ

Đức cảnh báo rằng Ukraine có thể phải trưng cầu dân ý về nhượng lãnh thổ để đạt hòa bình với Nga, giữa lúc kế hoạch của Mỹ gây tranh cãi tại châu Âu.

Một quan chức cấp cao của Đức cho biết Ukraine có thể cần tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc thay đổi lãnh thổ như một phần của thỏa thuận với Nga.

Một kết thúc cho xung đột Ukraine nhiều khả năng sẽ đòi hỏi Kiev phải thực hiện “những nhượng bộ đau đớn”, bao gồm cả các vấn đề lãnh thổ, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết. Cơ hội để chấm dứt giao tranh “chưa bao giờ lớn hơn lúc này”, ông nói với tờ Neue Osnabrucker Zeitung (NOZ) hôm 2/12.

Những tuyên bố trên được đưa ra ngay trước cuộc gặp tại Moscow giữa đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai bên đã thảo luận về kế hoạch hòa bình do Washington đưa ra vào tháng trước nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Các chi tiết của kế hoạch ban đầu chưa được công bố chính thức, nhưng truyền thông cho biết kế hoạch yêu cầu Ukraine nhượng lại phần lãnh thổ ở Donbass mà Kiev vẫn đang kiểm soát, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, và chấp nhận các giới hạn đối với quân đội của mình. Nga đã thận trọng hoan nghênh sáng kiến này, cho rằng nhiều điểm trong đó là chấp nhận được, nhưng nhấn mạnh rằng Moscow kỳ vọng kế hoạch sẽ được điều chỉnh bởi tất cả các bên.

“Đó là nhiệm vụ của ngoại giao: xây dựng các thỏa hiệp mà các bên xung đột có thể chấp nhận. Cuối cùng, điều đó chắc chắn sẽ luôn bao gồm những nhượng bộ đau đớn”, ông Wadephul nói khi bình luận về triển vọng một thỏa thuận đàm phán.

Theo ông, Ukraine sẽ cần tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về các điều kiện hòa bình, bao gồm cả những nhượng bộ lãnh thổ. Ông cũng nhấn mạnh rằng Kiev cần được đưa ra những “bảo đảm” về an ninh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã gọi các vấn đề lãnh thổ là một trong những điểm khó khăn nhất cần được giải quyết. Quân đội Ukraine hiện đang chống đỡ trước đà tiến của Nga. Hôm đầu tuần, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov báo cáo rằng Moscow đã giành quyền kiểm soát thành phố tiền tuyến then chốt Krasnoarmeysk (Pokrovsk).

Các quốc gia châu Âu hậu thuẫn Kiev đã chỉ trích kế hoạch ban đầu của ông Trump vì cho rằng nó quá ưu ái Nga, và họ đã đề xuất một bộ điều kiện riêng để đạt được hòa bình, những điều bị Moscow bác bỏ là “mang tính không xây dựng”.

Đức là một trong những nhà tài trợ và cung cấp vũ khí chủ chốt cho Ukraine. Lập trường của Berlin đã cứng rắn hơn dưới chính phủ hiện tại do Thủ tướng Friedrich Merz lãnh đạo, người trước đó tuyên bố rằng mọi lựa chọn ngoại giao đã bị “vắt kiệt” và rằng nước Đức “thực sự đang ở trong một cuộc xung đột” với Nga.

Theo RT