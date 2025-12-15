Chi 1 triệu USD để thành Phạm Băng Băng, người phụ nữ nhận cái kết không ai ngờ

Thực hiện 37 ca phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành bản sao của Phạm Băng Băng, một người phụ nữ Trung Quốc bất ngờ mất hào quang khi ngôi sao vướng bê bối trốn thuế và bị phong sát.

Một phụ nữ Trung Quốc đã chi tới 8 triệu nhân dân tệ (khoảng 1 triệu USD) cho phẫu thuật thẩm mỹ nhằm biến mình thành bản sao của nữ diễn viên Phạm Băng Băng, cuối cùng buộc phải thay đổi hoàn toàn cuộc sống sau khi danh tiếng của ngôi sao này sụp đổ.

Người phụ nữ này thậm chí còn kết hôn với một người đàn ông cũng phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống ông Lý Thần, bạn trai khi đó của Phạm Băng Băng.

Theo Sina.com, bà He Chengxi, 31 tuổi, xuất thân từ một gia đình giàu có tại Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, đã trải qua 37 ca phẫu thuật thẩm mỹ, chủ yếu trên khuôn mặt, trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2016. Tổng chi phí cho các ca phẫu thuật này lên tới 8 triệu NDT.

“Tôi muốn trở thành cô ấy”, bà He nói, vừa chỉ vào một bức ảnh của bà Phạm Băng Băng thời niên thiếu. Bà cho biết mình không hài lòng với ngoại hình “tầm thường” của bản thân.

Thay đổi ngoại hình: Hình ảnh trước và sau gần 40 ca phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Baidu.

Cách đây hơn một thập kỷ, Phạm Băng Băng, nay 44 tuổi, là một trong những ngôi sao có thu nhập cao nhất và là nghệ sĩ Trung Quốc nổi tiếng nhất trong cộng đồng quốc tế, được ca ngợi nhờ “nhan sắc hoàn hảo”.

Ban đầu, cha mẹ bà He phản đối quyết định phẫu thuật, nhưng bà kiên quyết theo đuổi, thậm chí đe dọa tự tử nếu bị ngăn cản. Bà từng phẫu thuật cắt mí mắt ba lần và yêu cầu bác sĩ phải khiến mình trông giống bà Phạm Băng Băng “từng chi tiết”.

Năm 2016, nhờ ngoại hình giống Phạm Băng Băng, bà He bất ngờ nổi tiếng khi tham gia một cuộc thi ca hát quy mô toàn quốc. Bà được mệnh danh là “Tiểu Phạm Băng Băng” và bắt đầu nhận được các vai phụ nhỏ trong phim điện ảnh và truyền hình.

Bà hẹn hò với ông Yu Xiaoquan, một trong những bác sĩ từng phẫu thuật cho mình. Ông Yu cũng thực hiện nhiều ca thẩm mỹ để trông giống bạn trai của Phạm Băng Băng. Sau đó, cả hai được mời tham gia các hoạt động thương mại trên khắp Trung Quốc đại lục với tư cách là “bản sao” của cặp sao nổi tiếng.

Ông Yu mở một phòng khám thẩm mỹ riêng, sử dụng khẩu hiệu “biến người bình thường thành người nổi tiếng”.

Hai người kết hôn năm 2017 và sinh một con trai trong cùng năm. Tuy nhiên, đến năm 2018, bà He tiết lộ trên mạng xã hội rằng chồng mình có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác. Họ ly hôn cùng năm, và ông Yu được trao quyền nuôi con.

Cũng trong năm 2018, Phạm Băng Băng vướng vào bê bối trốn thuế, bị yêu cầu nộp khoảng 884 triệu NDT (tương đương 122 triệu USD) tiền thuế và tiền phạt, đồng thời bị cấm hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc.

Hệ quả là bà He trở thành mục tiêu chế giễu trên mạng, còn các lời mời đóng phim cũng dần biến mất.

Những năm gần đây, bà Hà chuyển hướng sang làm blogger thời trang và streamer, hiện có khoảng 330.000 người theo dõi. Sau khi tiếp tục phẫu thuật để gương mặt bớt giống Phạm Băng Băng, bà xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình với vai phụ nhỏ.

“Tôi là chính tôi”, bà He nói trong một video công bố năm ngoái, nhấn mạnh: “Một trong những nguyên tắc sống của tôi là không làm hài lòng người khác”.

Cô He trong bức ảnh chụp cùng chồng cũ, người cũng từng phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Baidu.

Câu chuyện của bà đã gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục.

“Tôi nghĩ cô ấy đẹp, dù bây giờ không còn giống Phạm Băng Băng nữa”, một cư dân mạng bình luận.

“Các ca thẩm mỹ của cô ấy rất thành công. Nếu tôi có nhiều tiền như vậy, tôi cũng sẽ làm để đẹp hơn”, người khác viết.

Tuy nhiên, một ý kiến khác cho rằng: “Khi một người cố gắng hết sức để bắt chước người khác, họ đã đánh mất một thứ rất quý giá – chính bản thân mình. Tôi hy vọng câu chuyện của bà He có thể nhắc nhở chúng ta rằng ai cũng xứng đáng được tôn trọng và trân trọng”.

Trong khi đó, Phạm Băng Băng, dù vẫn bị “phong sát” tại Trung Quốc, đã phát triển sự nghiệp ở ngoài Trung Quốc đại lục.

Theo SCMP