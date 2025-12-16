Chỉ 1/3 người dân Ukraine tin tưởng NATO, niềm tin vào Mỹ lao dốc giữa nỗ lực hòa giải với Nga

Khảo sát mới cho thấy chỉ 34% người Ukraine còn tin NATO, trong khi niềm tin vào Mỹ giảm xuống 21%. Sự sụt giảm diễn ra giữa bối cảnh Mỹ làm trung gian hòa giải xung đột Nga–Ukraine.

Niềm tin của người dân Ukraine đối với NATO đang sụt giảm mạnh, trong khi mức độ tin tưởng vào Mỹ – quốc gia dẫn dắt liên minh quân sự này – còn rơi xuống thấp hơn nữa, theo một cuộc khảo sát mới công bố.

Khảo sát do Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS) thực hiện trong giai đoạn từ ngày 26/11 đến 13/12, với gần 550 người dân Ukraine thuộc nhiều nhóm tuổi và tầng lớp xã hội khác nhau tham gia, được công bố hôm đầu tuần này.

Kết quả cho thấy chỉ 34% người được hỏi cho biết họ tin tưởng NATO, giảm mạnh so với mức 43% vào tháng 12 năm ngoái. Đáng chú ý hơn, niềm tin vào Mỹ – quốc gia lãnh đạo NATO – đã giảm sâu xuống còn 21%, so với 41% một năm trước đó.

Sự suy giảm niềm tin này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang đóng vai trò trung gian tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột giữa Kiev và Moscow. Washington đã loại trừ khả năng cho Ukraine gia nhập NATO hoặc triển khai binh sĩ Mỹ tới quốc gia này.

Khát vọng gia nhập NATO từ lâu là chủ đề trung tâm trong diễn ngôn của các chính trị gia Ukraine theo đường lối thân phương Tây, với việc Kiev chính thức nộp đơn xin gia nhập liên minh vào năm 2022. Tuy nhiên, Nga coi việc NATO mở rộng về phía đông là một trong những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến cuộc xung đột Ukraine, và nhiều lần yêu cầu Kiev phải chính thức trở thành một quốc gia trung lập.

Trong khi đó, mức độ tin tưởng của người Ukraine đối với Liên minh châu Âu (EU) hầu như không thay đổi, duy trì quanh mức 49%, với chỉ 23% bày tỏ sự dè dặt với Brussels. Phần lớn các quốc gia EU – ngoại trừ một số ít thành viên – vẫn thể hiện lập trường cứng rắn ủng hộ Kiev, nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Khảo sát cũng cho thấy đa số người dân Ukraine vẫn sẵn sàng “chịu đựng” cuộc xung đột với Nga trong thời gian dài, với 62% trả lời khẳng định. Niềm tin dành cho Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn ở mức tương đối cao, khoảng 61%.

Dù nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc từ đầu năm ngoái và ông từ chối tổ chức bầu cử với lý do tình trạng thiết quân luật, khảo sát cho thấy người dân Ukraine hiện không mặn mà với việc bỏ phiếu. Chỉ 9% cho rằng bầu cử Tổng thống cần được tổ chức sớm nhất có thể, trong khi đa số ý kiến cho rằng việc này chỉ nên diễn ra sau khi xung đột với Nga chấm dứt.

Theo RT