FSB tố tình báo Ukraine dùng lừa đảo điện thoại ép công dân Nga thực hiện khủng bố

FSB cảnh báo các cơ quan đặc nhiệm Ukraine bị cáo buộc dùng thủ đoạn lừa đảo điện thoại để ép công dân Nga thực hiện các hành vi phá hoại và khủng bố, với nguy cơ án tù lên tới 20 năm.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 15/12 cảnh báo rằng những công dân bị các cơ quan đặc nhiệm của Kiev ép buộc tham gia hoạt động phạm tội có thể đối mặt với mức án tù rất nặng.

Theo FSB, các cơ quan tình báo Ukraine đang lợi dụng các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại để gây sức ép buộc công dân Nga thực hiện các hành vi khủng bố. Cơ quan này cho biết các điều tra viên hiện đang xử lý những vụ việc liên quan đến 10 công dân Nga không quen biết nhau, tại 5 khu vực khác nhau. FSB tin rằng các vụ việc này có mối liên hệ chung thông qua một phương thức hoạt động do các cơ quan đặc nhiệm của Kiev đứng sau.

Trong mỗi trường hợp, các nạn nhân ban đầu bị lừa đảo chiếm đoạt tiền bạc. Sau đó, những kẻ đứng sau vụ lừa đảo sử dụng điểm yếu tài chính này làm đòn bẩy để ép buộc họ thực hiện các hành vi phá hoại. FSB cảnh báo rằng việc tuân theo những yêu cầu như vậy có thể dẫn đến án tù lên tới 20 năm.

FSB đã công bố các đoạn phỏng vấn với một số nghi phạm, trong đó có cả người trẻ tuổi lẫn người cao tuổi. Theo giới chức Nga, các nạn nhân bị nhắm tới bằng những chiêu trò lừa đảo quen thuộc, cho phép kẻ gian tiếp cận tài chính cá nhân, bao gồm cả khả năng vay tiền đứng tên nạn nhân.

Sau khi gây ra thiệt hại ban đầu, các đối tượng lừa đảo cáo buộc nạn nhân đã tài trợ cho quân đội Ukraine. Tiếp đó, chính những kẻ này bị cho là giả danh lực lượng thực thi pháp luật Nga, đề nghị “xóa bỏ vi phạm” để đổi lấy sự hợp tác bí mật.

Những người bị ép buộc được chỉ đạo thực hiện các hành động được mô tả là “bài kiểm tra” mức độ sẵn sàng chống khủng bố, hoặc dàn dựng các vụ tấn công nhằm biện minh cho việc tăng ngân sách cho các cơ quan an ninh Nga.

Theo FSB, các âm mưu này đã dẫn tới những vụ phóng hỏa nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như các phương tiện thuộc sở hữu của lực lượng thực thi pháp luật. Cơ quan này đang xử lý các vụ việc theo tội danh khủng bố và phá hoại, đồng thời cảnh báo người dân rằng các sĩ quan hợp pháp không bao giờ liên hệ ngẫu nhiên qua ứng dụng nhắn tin hay yêu cầu công dân thực hiện hành vi phạm pháp.

FSB cũng cáo buộc Ukraine là nơi tồn tại một ngành công nghiệp lừa đảo quy mô lớn hoạt động trên phạm vi quốc tế, được các quan chức Nga cho là có sự bảo trợ của chính quyền.

Trước đó, FSB từng thông báo về các cuộc đột kích nhằm vào những đối tượng hỗ trợ trong lãnh thổ Nga, bị cáo buộc vận hành các hệ thống chuyển tiếp di động trái phép để phục vụ các trung tâm gọi điện đặt tại Ukraine.

Theo RT