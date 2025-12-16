Cổ phiếu Tesla lập đỉnh mới, Elon Musk tiến gần hơn tới ngưỡng tài sản 1.000 tỷ USD

Với đà tăng của Tesla và kế hoạch IPO SpaceX, Elon Musk có thể trở thành tỷ phú đầu tiên trên thế giới có tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm tới.

Ngày 15/12 theo giờ địa phương, cổ phiếu của Tesla đã tăng gần 5% trong phiên giao dịch, chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử khi đóng cửa ngày 17/12/2024 một bước ngắn. Nhờ đó, tổng tài sản cá nhân của Elon Musk đã đạt khoảng 670 tỷ USD.

Elon Musk đã trở thành người giàu đầu tiên trên thế giới có tài sản vượt mốc 600 tỷ USD; trước đây thậm chí chưa từng có ai chạm tới ngưỡng 500 tỷ USD. Thị trường ngày càng lạc quan về các bước đi của công ty Tesla trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và lái xe tự động, thậm chí có tổ chức còn đưa ra mục tiêu vốn hóa 3.000 tỷ USD.

Tính đến khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai (15/12), vốn hóa của Tesla vào khoảng 1.600 tỷ USD, tăng hơn 70% so với đáy hồi tháng 3. Tuy nhiên, trong mắt những nhà phân tích lạc quan nhất trên Phố Wall, định giá của Tesla có thể tăng gấp đôi vào cuối năm tới (2026).

Nhà phân tích Dan Ives của công ty chứng khoán Wedbush viết trong báo cáo gửi khách hàng hôm thứ Hai: “Khi chương mới của hoạt động lái xe tự động và robot chính thức mở ra, Tesla và Elon Musk sẽ bước vào một năm tăng trưởng bùng nổ”.

Dan Ives đặt giá mục tiêu cổ phiếu Tesla là 600 USD, tương ứng với vốn hóa 2.000 tỷ USD. Ngoài ra, ông còn đưa ra một kịch bản lạc quan hơn: Tesla có thể vượt mốc 3.000 tỷ USD vốn hóa trong vòng một năm. Theo ông, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các khoản đầu tư của Tesla vào AI và xe tự lái, với giá trị của mảng này “ít nhất” lên tới 1.000 tỷ USD.

Dưới tác động từ kỳ vọng lạc quan nói trên, cổ phiếu Tesla đã tăng vọt 4,9% trong phiên giao dịch ngày 15/12, chỉ còn cách mức đỉnh lịch sử chưa đầy 2%.

Trước đó, theo trang Caijing dẫn nguồn Bloomberg, nếu SpaceX có thể niêm yết vào năm tới với mức định giá 1.500 tỷ USD, thì tài sản của người giàu nhất thế giới Elon Musk sẽ tăng hơn gấp đôi so với mức 460,6 tỷ USD hiện tại.

SpaceX đang xúc tiến kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm tới với mục tiêu huy động được hơn 30 tỷ USD. Ảnh: Getty.



Theo nguồn thân cận của hãng tin Bloomberg, SpaceX đang xúc tiến kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với mục tiêu huy động nhiều hơn 30 tỷ USD. Mốc 30 tỷ USD được xem là ngưỡng tham chiếu nhằm vượt kỷ lục IPO hiện tại trên toàn cầu.

Công ty của tỷ phú Elon Musk đang hướng tới mức định giá khoảng 1.500 tỷ USD, đưa SpaceX tiệm cận mức vốn hóa mà tập đoàn dầu khí Saudi Aramco thiết lập trong đợt IPO kỷ lục năm 2019. Khi đó, Saudi Aramco huy động được 29,4 tỷ USD.

Theo tính toán của Bloomberg Billionaires Index (Chỉ số tỷ phú Bloomberg), nếu SpaceX niêm yết với định giá 1.500 tỷ USD, thì riêng giá trị cổ phần của Musk tại SpaceX sẽ tăng từ 136 tỷ USD hiện nay lên hơn 625 tỷ USD, chưa kể các khoản nắm giữ của ông tại nhiều doanh nghiệp khác, bao gồm Tesla – hãng sản xuất ô tô có vốn hóa lớn nhất thế giới.

Dữ liệu từ Bloomberg Billionaires Index cho thấy, Elon Musk sở hữu khoảng 42% cổ phần SpaceX. Tỷ lệ này được ước tính dựa trên hồ sơ của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) và điều chỉnh theo mức pha loãng cổ phần từ các vòng gọi vốn gần đây.

Theo mức định giá trước IPO 1.500 tỷ USD của SpaceX, tổng tài sản của Elon Musk sẽ đạt khoảng 952 tỷ USD, tăng thêm khoảng 491 tỷ USD so với hiện nay.

Theo Sohu