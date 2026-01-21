Lần đầu tiên Việt Nam phẫu thuật cắt hai thận đa nang gần 10 kg và ghép thận trong một ca mổ

Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đầu tiên tại Việt Nam cắt bỏ đồng thời hai thận đa nang gần 10 kg và ghép thận mới trong cùng một lần mổ.

Hai quả thận đa nang nặng gần 10 kg

Ngày 21/1, Bệnh viện Trung ương Huế (BVTW Huế) cho biết đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ đồng thời hai thận đa nang “khổng lồ” và ghép thận trong cùng một lần mổ cho bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.

Bệnh nhân là ông H.L (SN 1972, trú phường Thanh Thủy, TP. Huế). Ông L được chẩn đoán suy thận từ năm 2021 và từng điều trị tán sỏi ngoài cơ thể hai bên thận nhiều lần. Sau khi nhập viện tại BVTW Huế, các bác sĩ đã tiến hành đánh giá và chuẩn bị kỹ lưỡng để thực hiện ca mổ vào ngày 6/1.

Điểm khác biệt và chưa từng có của ca phẫu thuật là quyết định thực hiện phương pháp “hai trong một” - vừa cắt bỏ đồng thời hai thận đa nang khổng lồ, vừa ghép thận mới ngay trong một lần can thiệp duy nhất.

Đây là kỹ thuật đòi hỏi đánh giá nghiêm ngặt về người hiến, người nhận và kiểm soát rủi ro trong mổ.

Ca mổ kéo dài hơn 3 giờ, huy động nhiều ê-kíp chuyên sâu. Phần cắt thận đa nang do PGS.TS. Phạm Ngọc Hùng, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu trực tiếp phụ trách.

Hai quả thận được lấy bỏ an toàn, tổng trọng lượng gần 10 kg, trong khi tuyến thượng thận hai bên được bảo tồn hoàn toàn. Lượng máu mất chỉ khoảng 100 ml và không cần truyền máu – kết quả rất hiếm gặp ở các ca đại phẫu tương tự.

Song song đó, thận ghép từ người hiến sống được lấy cùng thời điểm, đảm bảo tối ưu “thời gian vàng” cho ghép tạng. Ê-kíp Ngoại Lồng ngực – Tim mạch và Gây mê hồi sức Tim mạch thực hiện nối mạch máu, cắm niệu quản vào bàng quang với các chỉ số kỹ thuật chưa từng có khi thời gian thiếu máu nóng chỉ 5 phút, thiếu máu lạnh 25 phút. Ngay sau khi nối mạch, thận ghép hồng đều, tưới máu tốt và có nước tiểu ngay trên bàn mổ – dấu hiệu sinh lý thành công rõ rệt.

Bệnh nhân hồi phục, ra viện sau 2 tuần

Sau mổ 48 giờ, chức năng thận của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt; bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, các chỉ số sinh tồn ổn định, không cần truyền máu trong và sau mổ.

Sau một tuần, bệnh nhân sinh hoạt bình thường và xuất viện sau đúng 2 tuần – rút ngắn đáng kể thời gian nằm viện so với quy trình điều trị nhiều giai đoạn truyền thống.

Ông H.L bình phục sau ca mổ.

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Hùng, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, đây là ca cắt thận đa nang và ghép thận đồng thời đầu tiên tại Việt Nam, đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ trong nước về tay nghề, phối hợp đa chuyên khoa và kiểm soát biến chứng. Kỹ thuật này thuộc nhóm phức tạp bậc nhất trong lĩnh vực ghép tạng, hiện nay chỉ có khoảng hai trung tâm trên thế giới triển khai thường quy.

Còn GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế cho rằng, ca phẫu thuật không chỉ là thành tựu chuyên môn mà còn nằm trong chiến lược phát triển ghép tạng chuyên sâu, hướng tới việc đưa Huế trở thành trung tâm y học kỹ thuật cao của cả nước và khu vực.

“Thành công này khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật ghép tạng phức tạp của y học Việt Nam.

Trong bối cảnh nhu cầu ghép thận ngày càng tăng – đặc biệt với bệnh lý di truyền nặng như thận đa nang – mô hình phẫu thuật “một thì” giúp giảm gánh nặng chi phí, rút ngắn thời gian điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh”, GS.TS. Phạm Như Hiệp chia sẻ.