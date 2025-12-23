Loạt ca ghép tạng thành công nhờ kỹ thuật tiên tiến

Các ca ghép tạng và tế bào gốc thành công tại Huế mang lại hy vọng mới cho bệnh nhân nặng và thể hiện năng lực y học cao của địa phương.

Ngày 23/12, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đơn vị này vừa tổ chức lễ ra viện cho 4 ca ghép, gồm: 2 ca ghép tủy đồng loại Thalassemia thứ 13 và 14 có bất đồng nhóm máu, bệnh nhi ghép gan thứ 5 và bệnh nhân ghép tim thứ 21 – 2 ca ghép tạng xuyên Việt tiếp nhận tạng hiến từ người cho chết não.

Bệnh nhi ghép tủy thứ 13 là cháu Nguyễn Trung T. (26 tháng tuổi, ở Gia Lai), được chẩn đoán HbE/Beta-Thalassemia từ lúc 7 tháng tuổi, phải truyền máu hàng tháng.

Trường hợp của bệnh nhi T. này có bất đồng nhóm máu chính yếu giữa người nhận (nhóm máu O) và người hiến (anh ruột, nhóm máu A). Thay vì sử dụng thuốc Rituximab hoặc gạn tách hồng cầu vào ngày thu tế bào gốc, Bệnh viện Trung ương Huế đã triển khai kỹ thuật mới truyền từng lượng nhỏ nhóm máu người cho vào cơ thể người nhận trước ghép để không cần gạn tách hồng cầu, nhằm bảo tồn số lượng tế bào gốc và giảm chi phí điều trị.

Sau hơn một tháng ghép, bệnh nhi đã hồi phục hoàn toàn và tăng 1 kg, các dòng tế bào máu phục hồi tốt, tỷ lệ chimerism đạt 98,6%. Đây là ca thứ 5 Bệnh viện Trung ương Huế áp dụng thành công kỹ thuật này.

Bệnh viện Trung ương Huế làm chủ kỹ thuật ghép tạng, đem lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Bệnh nhi ghép tủy thứ 14 là cháu Nguyễn Thanh T. (6,5 tuổi, Đồng Nai), được chẩn đoán mắc alpha-Thalassemia từ lúc 2 tháng tuổi và phải nhập viện truyền máu định kỳ. Bệnh nhi được em ruột 3 tuổi hiến tuỷ.

Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, nâng thể trạng người hiến và theo dõi sát sao trong suốt quá trình ghép, ca ghép đã diễn ra an toàn. Dù gặp một số biến chứng trong quá trình ghép như sốt giảm bạch cầu hạt, phì đại nướu và xuất huyết bàng quang, song nhờ sự chăm sóc tích cực của đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhi đã hồi phục nhanh chóng.

Sau gần 1 tháng ghép tủy, cháu T. đã tăng 1kg, các dòng tế bào máu phục hồi tốt (Hb: 11,6 g/dl), đủ điều kiện ra viện trong niềm xúc động của gia đình.

Thalassemia là bệnh lý huyết học di truyền phổ biến phải điều trị suốt đời, để lại nhiều biến chứng nghiêm trọng, tốn kém. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000–2.500 trẻ được chẩn đoán mắc thể nặng, phải điều trị suốt đời bằng truyền máu và thải sắt, để lại nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Việc làm chủ kỹ thuật ghép tế bào gốc, đặc biệt trong các trường hợp bất đồng nhóm máu, đã mở ra cơ hội chữa khỏi cho nhiều bệnh nhi, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Mang cơ hội sống cho bệnh nhi

Song song với ghép tủy, Bệnh viện Trung ương Huế cũng cho ra viện hai ca ghép tạng xuyên Việt sau quá trình điều trị cam go. Ca ghép gan thứ 5 được thực hiện cho bệnh nhi 8 tuổi tại Huế, mắc xơ gan tiến triển nặng.

Gan hiến được điều phối từ Bệnh viện Bà Rịa (TP.HCM), vận chuyển bằng đường hàng không và ghép thành công trong đêm, các chỉ số sau ghép ổn định.

Đặc biệt, ca ghép tim thứ 21 cho bệnh nhân 56 tuổi (Quảng Ngãi) trong tình trạng suy tim cấp nặng, phân suất tống máu chỉ còn 18,5%, là một cuộc “chạy đua sinh tử” đúng nghĩa.

Sau ghép, chức năng tim phục hồi ấn tượng, EF đạt 55–60%, bệnh nhân sinh hoạt gần như bình thường sau hơn 5 ngày hồi sức tích cực.

Các bác sĩ, ê kíp phẫu thuật chúc mừng các bệnh nhi và gia đình sau những ca ghép tủy và ghép gan thành công.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, tính đến nay, bệnh viện đã thực hiện hơn 2.500 ca ghép tạng, mô và 68 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em. Riêng ghép tủy cho bệnh nhi Thalassemia đạt 14 ca chỉ trong vòng 15 tháng – con số cao nhất cả nước trong cùng giai đoạn.

Theo đánh giá, chuỗi thành công này cho thấy năng lực tổ chức, phối hợp liên viện và làm chủ kỹ thuật cao của Bệnh viện Trung ương Huế đã tiệm cận chuẩn khu vực. Quan trọng hơn, các thành tựu y học hiện đại đang được đặt trên nền tảng nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp hiến tạng, hiến tế bào gốc – trao đi sự sống cho những người bệnh đang ở ranh giới mong manh giữa sống và chết.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới người hiến tạng, hiến tế bào gốc và gia đình người hiến– những con người đã lặng thầm trao đi món quà vô giá của sự sống.