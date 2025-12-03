Đà Nẵng đưa hệ thống thanh toán bằng QR động vào bệnh viện

Trung tâm Y tế khu vực Hòa Vang trở thành đơn vị đầu tiên của Đà Nẵng đưa hệ thống thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng QR động vào vận hành, phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.

Sáng 3/12, VietinBank chi nhánh Đà Nẵng phối hợp cùng Trung tâm Y tế khu vực Hòa Vang tổ chức Lễ bàn giao và đưa vào vận hành hệ thống thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng QR động.

Đây là giải pháp giúp người dân thanh toán nhanh chóng-an toàn-minh bạch, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặttrong lĩnh vực y tế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Xuân Anh, Giám đốc NHNN Khu vực 9, ghi nhận nỗ lực của ngành y tế Đà Nẵng cũng như VietinBank khi đưa hệ thống thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng QR động vào vận hành. Với sự kiện này, Trung tâm Y tế Hòa Vang là đơn vị đầu tiên của Đà Nẵng triển khai ứng dụng thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng QR động.

Tại lễ bàn giao, ông Xuân giao nhiệm vụ cho VietinBank Đà Nẵng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các cơ sở y tế trên địa bàn triển khai nhanh chóng – đồng bộ – hiệu quả; đồng thời xem xét sớm triển khai mô hình trên địa bàn.

Cam kết đồng hành cùng ngành y tế địa phương, ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Chi nhánh VietinBank Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành y tế địa phương trong chuyển đổi số.

Đại diện VietinBank chi nhánh Đà Nẵng và Trung tâm Y tế khu vực Hòa Vang cam kết đưa hệ thống thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng QR động vào vận hành hiệu quả, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

"Giải pháp QR động không chỉ tối ưu quy trình thanh toán, nâng cao trải nghiệm người bệnh mà còn hướng đến mục tiêu xây dựng mô hình khám chữa bệnh theo tiêu chí “3 không” là không giấy tờ – không xếp hàng – không thanh toán tiền mặt. VietinBank mong muốn nhân rộng giải pháp này đến các cơ sở y tế khác trên địa bàn TP Đà Nẵng, nơi đang cần cải thiện hiệu quả quản lý, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số và giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn thông qua công nghệ số”, ông Tuấn Anh cho hay.

Ở góc độ đơn vị thụ hưởng, BS Võ Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Hòa Vang cho biết trung tâm luôn nỗ lực tiên phong trong chuyển đổi số. Việc VietinBank tài trợ và hỗ trợ triển khai hệ thống QR động sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ số hóa quy trình khám chữa bệnh, mang lại sự thuận tiện và hài lòng cho người dân.

Sự kiện bàn giao hệ thống thanh toán chi phí khám chữa bệnh bằng QR động vào vận hành là dấu mốc ý nghĩa trong tiến trình chuyển đổi số tại Đà Nẵng nói chung và ngành y tế nói riêng. Đặc biệt là hiện thực hoá chủ trương của Thành uỷ Đà Nẵng trong ứng dụng số hoá và thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn.