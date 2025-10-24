Lần đầu tiên Việt Nam ghép thận thành công nhờ máy bảo quản tạng LifePort

Bệnh viện TƯ Huế vừa thực hiện thành công ca ghép tạng, lập nên cột mốc lịch sử trong y học Việt Nam khi lần đầu tiên sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt LifePort tiên tiến.

Tối 24/10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đơn vị này vừa thực hiện thành công ca ghép tạng, lập nên cột mốc lịch sử trong y học Việt Nam khi thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên trên toàn quốc sử dụng máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt (Hypothermic Machine Perfusion – HMP – LifePort Kidney Transporter).

Trước đó ngày 17/10, nhận tin có người hiến tạng chết não tại Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM), ekip của Bệnh viện Trung ương Huế do GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc bệnh viện chỉ đạo, phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia tiến hành lấy đa tạng cứu nhiều bệnh nhân trên cả nước.

Một trong hai quả thận hiến được đưa ra Huế bằng hệ thống LifePort HMP, thiết bị hiện đại cho phép bơm dung dịch bảo quản tạng liên tục trong điều kiện hạ nhiệt có kiểm soát, giúp duy trì tuần hoàn vi mô và năng lượng tế bào trong suốt quá trình vận chuyển.

Khác với phương pháp ướp lạnh truyền thống, LifePort giúp tạng “tiếp tục sống” ngoài cơ thể, hạn chế tổn thương, đặc biệt hữu ích với tạng hiến từ người lớn tuổi hoặc có bệnh lý nền.

Nhờ công nghệ này, quả thận hiến từ người 61 tuổi có bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp vẫn được bảo tồn tốt sau 12 giờ vận chuyển hơn 1.000 km từ TP HCM ra Huế - một kỷ lục trong ngành ghép tạng Việt Nam.

Máy bảo quản thận liên tục có hạ nhiệt (Hypothermic Machine Perfusion – HMP – LifePort Kidney Transporter).

Ngày 18/10, sau khi hoàn tất xét nghiệm tương thích, ekip ghép tạng của Bệnh viện Trung ương Huế đã ghép cho bệnh nhân Q. (42 tuổi, Đà Nẵng), người từng ghép thận 11 năm trước.

Ca mổ kéo dài hơn 2 giờ với kỹ thuật vi phẫu nối 3 động mạch và 1 tĩnh mạch, tái tưới máu thành công. Chỉ trong 6 giờ đầu sau ghép, lượng nước tiểu đạt 1.500 ml, bệnh nhân không cần lọc máu, không biến chứng, chức năng thận hồi phục tốt.

GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế chia sẻ: “Ca ghép thận sử dụng máy LifePort không chỉ khẳng định năng lực của đội ngũ Bệnh viện Trung ương Huế mà còn cho thấy Việt Nam đã làm chủ được công nghệ bảo quản tạng tiên tiến hàng đầu thế giới. Đây là bước tiến quan trọng về kỹ thuật giúp rút ngắn khoảng cách công nghệ, tối ưu hiệu quả điều phối và nâng cao chất lượng cấy ghép tạng trên phạm vi toàn quốc”.

Ông Hiệp cũng cho biết thêm, từ ca ghép thận đầu tiên năm 2001, đến nay Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện hơn 2.500 ca ghép tạng và mô, trung bình 300 ca ghép thận mỗi năm. Đơn vị là một trong số ít bệnh viện trong nước làm chủ kỹ thuật ghép “bộ ba” – tim, gan, thận – cùng ghép tế bào gốc tạo máu với tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối.

Thành công của ca ghép xuyên Việt lần này là bước ngoặt trong việc ứng dụng công nghệ vào y học ghép tạng, mở ra khả năng mở rộng phạm vi điều phối tạng toàn quốc, giảm tổn thương, tăng hiệu quả sử dụng nguồn tạng hiến.

Nhóm bác sĩ phối hợp với Bệnh viện Thống nhất và Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận nguồn tạng hiến đưa về Bệnh viện TƯ Huế thực hiện ca ghép tạng.

Bệnh viện Trung ương Huế gửi lời cảm ơn đến Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy, Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia, các cơ quan chức năng và hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet đã hỗ trợ vận chuyển tạng hiến.

Đặc biệt, tri ân người hiến tạng và gia đình đã góp phần tạo nên kỳ tích nhân văn, mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân trên cả nước. Thành công này không chỉ là bước tiến kỹ thuật, mà còn thể hiện khát vọng đổi mới, tinh thần tiên phong của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Huế.

Việc ứng dụng công nghệ LifePort mở ra hướng phát triển mới cho ngành ghép tạng Việt Nam, khẳng định vị thế y học nước nhà trên bản đồ khu vực.