Elon Musk đòi "xóa sổ" EU, phản ứng trước án phạt khiến căng thẳng Mỹ-EU leo thang

Tỷ phú Elon Musk phản pháo gay gắt một án phạt của EU, nói rằng khối này nên bị "giải thể". Động thái mới của EU cũng vấp phải chỉ trích của Washington, khiến căng thẳng Mỹ–EU leo thang.

Tỷ phú Elon Musk đã chỉ trích gay gắt Liên minh châu Âu (EU) sau khi Brussels áp đặt khoản phạt lên nền tảng mạng xã hội X của ông vì vi phạm các quy định minh bạch, đồng thời cảnh báo rằng phản ứng của ông sẽ nhắm trực tiếp vào những quan chức đứng sau án phạt này.

“EU không chỉ áp đặt khoản tiền phạt điên rồ này lên X, mà còn lên cá nhân tôi, điều còn nực cười hơn nữa!”, ông chủ Tesla viết trên X. “Vì vậy, có vẻ hợp lý khi phản ứng của chúng tôi không chỉ nhắm vào EU, mà còn vào những cá nhân đã thực hiện hành động nhắm vào tôi”.

Lời phản pháo xuất hiện sau khi Ủy ban châu Âu hôm thứ Sáu áp đặt khoản phạt 120 triệu euro đối với nền tảng của Musk vì vi phạm nghĩa vụ minh bạch mà X phải tuân thủ với tư cách là một “nền tảng trực tuyến rất lớn” theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) – bộ quy định kiểm duyệt nội dung hàng đầu của EU.

Cơ quan hành pháp EU cho biết tính năng dấu tick xanh của nền tảng gây hiểu lầm sau khi được thay đổi từ biểu tượng xác minh người dùng thành tính năng trả phí. Ủy ban cũng cho biết thư viện quảng cáo của X thiếu minh bạch và nền tảng này không cung cấp quyền truy cập dữ liệu công khai cho các nhà nghiên cứu.

Một quan chức của Ủy ban cho biết cơ quan này đã xác định ba thực thể đứng sau X: X Holdings Companies, xAI và Elon Musk “ở vị trí cao nhất”. Người phát ngôn của Ủy ban Thomas Regnier nói rằng khoản phạt là “do X vi phạm”, nhưng “được gửi tới toàn bộ cấu trúc doanh nghiệp”.

Ông Musk không nói rõ phản ứng của mình với án phạt sẽ ở dạng nào hoặc nhắm vào những cá nhân cụ thể nào. Ông chỉ đăng tiếp rằng EU nên bị “xóa sổ”.

“EU nên bị bãi bỏ và trả lại chủ quyền cho từng quốc gia để các chính phủ có thể đại diện tốt hơn cho người dân của mình", Musks viết, đồng thời gọi khối này là “quái vật quan liêu”.

Khoản phạt nhắm vào X và chủ sở hữu nền tảng đã lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Washington, nơi các quan chức Mỹ cho rằng động thái của EU là một cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận rộng hơn, thậm chí cáo buộc các công ty Mỹ bị nhắm mục tiêu.

Phó Tổng thống J.D. Vance chỉ trích khoản phạt sau khi thông tin bị rò rỉ trước đó. “EU đáng lẽ phải ủng hộ tự do ngôn luận thay vì tấn công doanh nghiệp Mỹ vì những lý do vô nghĩa”, ông Vance nói.

Khi được hỏi về phát biểu của ông Vance, Phó Chủ tịch Điều hành phụ trách chủ quyền công nghệ của Ủy ban, bà Henna Virkkunen, nói với báo chí: “DSA không liên quan đến kiểm duyệt. Quyết định này liên quan đến tính minh bạch của X”.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng chỉ trích, viết trên X hôm thứ Sáu rằng khoản phạt “không chỉ là một cuộc tấn công vào X, mà là cuộc tấn công vào tất cả nền tảng công nghệ Mỹ và người dân Mỹ bởi các chính phủ nước ngoài. Kỷ nguyên kiểm duyệt người Mỹ trên mạng đã kết thúc”.

Thứ trưởng Ngoại giao Christopher Landau cũng lên tiếng chỉ trích, cho rằng “các quốc gia châu Âu không thể tìm kiếm sự bảo đảm an ninh từ Mỹ trong khi đồng thời làm suy yếu an ninh của Mỹ thông qua EU”.

Đặc phái viên EU của ông Trump, Andrew Puzder, cũng lên án án phạt.

“Khoản phạt phi lý 120 triệu euro là kết quả của việc EU lạm quyền quản lý và nhắm vào đổi mới công nghệ của Mỹ”, ông Puzder viết trên X. “Chính quyền Trump đã nói rõ: chúng tôi phản đối kiểm duyệt và sẽ thách thức bất kỳ quy định nặng nề nào nhắm vào doanh nghiệp Mỹ ở nước ngoài. Chúng tôi mong đợi EU hành xử công bằng, minh bạch và có đi có lại – không ít hơn”.

Động thái này làm gia tăng thêm một tầng căng thẳng trong mối quan hệ vốn đã rạn nứt giữa EU và chính quyền Trump, khi Tổng thống Mỹ đe dọa áp thêm thuế vào khối nếu Brussels tiếp tục trừng phạt các tập đoàn công nghệ Mỹ. Chủ đề này đã trở thành tâm điểm trong các cuộc đàm phán thương mại căng thẳng gần đây, khi Washington gây áp lực buộc Brussels phải loại bỏ DSA cùng những biện pháp thực thi khác.

Dù khoản phạt được một số quan chức tại Brussels và các thủ đô châu Âu hoan nghênh dè dặt – những người lo ngại EU có thể chùn tay trước sức ép từ Mỹ – thì một số chính trị gia châu Âu thân Mỹ lại tham gia chỉ trích.

