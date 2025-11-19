Cristiano Ronaldo, Elon Musk "gây bão" khi được ông Trump mời tham dự dạ tiệc tại Nhà Trắng

Tổng thống Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump tổ chức bữa tiệc tại Nhà Trắng tiếp đón Thái tử Arab Saudi Mohammad bin Salman, với sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo, Elon Musk và Tim Cook.

Tối 18/11, tại một bữa tiệc xa hoa, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã một lần nữa đón tiếp Thái tử Saudi Mohammad bin Salman trên thảm đỏ trước khi chiêu đãi ông tại bữa tối.

Bữa tiệc sang trọng tại Nhà Trắng, do Tổng thống Trump tổ chức để tiếp đón Thái tử Arab Saudi, có sự góp mặt của nhiều ngôi sao và nhân vật nổi tiếng, bao gồm siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo, tỷ phú Elon Musk và CEO Apple Tim Cook, CEO Nvidia Jensen Huang, cùng vận động viên golf Bryson DeChambeau.

Tỷ phú Elon Musk cũng góp mặt trong bữa tiệc. Ảnh: Reuters.

Thực đơn gồm sườn cừu phủ hạt dẻ cười và món tráng miệng mousse trái lê.

Trong bữa tiệc, Tổng thống Trump cũng ca ngợi Thái tử Arab Saudi là một “người lãnh đạo xuất sắc,” đồng thời bảo vệ vị khách hoàng gia này về vụ sát hại nhà báo đối lập Jamal Khashoggi vào năm 2018.

Tổng thống Mỹ cũng thông báo rằng ông đang chỉ định Arab Saudi là một đồng minh quan trọng ngoài NATO, một động thái mang tính biểu tượng nhưng đem lại một số lợi ích về hợp tác quốc phòng, thương mại và an ninh cho các đối tác nước ngoài.

Barron Trump là “fan hâm mộ lớn” của Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo được ông Trump đặc biệt nhắc tới trong lúc phát biểu. Ảnh: Bloomberg.

Ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo được sắp xếp ngồi gần phía trước phòng Đông (East Room), không xa nơi Tổng thống và Thái tử phát biểu trước các quan chức hai nước. Đây là một chuyến thăm hiếm hoi của Ronaldo đến Mỹ, khi anh chưa thi đấu tại quốc gia này kể từ năm 2014.

Ronaldo đã trở thành gương mặt đại diện cho giải bóng đá của Arab Saudi kể từ khi gia nhập câu lạc bộ Al-Nassr vào cuối năm 2022 với hợp đồng được cho là 200 triệu USD mỗi năm.

Ngôi sao 40 tuổi người Bồ Đào Nha đã ký gia hạn hợp đồng hai năm vào tháng 6 với Al-Nassr, câu lạc bộ do quỹ tài sản chủ quyền Arab Saudi nắm phần lớn và do Thái tử làm chủ tịch.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Donald Trump đặc biệt nhắc tới Ronaldo, người mà ông đã giới thiệu với con trai út Barron. Ông Trump bày tỏ sự cảm ơn Ronaldo vì đã tham dự bữa tiệc. Ông nói rằng Barron, 19 tuổi, là một “fan hâm mộ lớn” của Ronaldo và ấn tượng vì có cơ hội gặp trực tiếp cầu thủ bóng đá.

“Barron đã được gặp cậu ấy. Và tôi nghĩ giờ đây thằng bé sẽ tôn trọng cha mình hơn một chút, chỉ vì tôi đã giới thiệu với cậu ấy”, Tổng thống Trump nói.

Theo Mint