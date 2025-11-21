Elon Musk dự đoán sốc về tương lai: Công việc trở thành “tùy chọn”, tiền bạc “vô nghĩa” vì AI

Tại Diễn đàn Đầu tư Mỹ–Arab Saudi ở Washington, Elon Musk tuyên bố AI sẽ khiến công việc trở thành “tùy chọn” và tiền bạc “không còn ý nghĩa” trong 10–20 năm tới.

Tỷ phú Elon Musk tin rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ sớm khiến công việc trở thành “tùy chọn” và tiền bạc trở nên “không còn ý nghĩa”.

Nhà sáng lập xAI, 54 tuổi, đưa ra tuyên bố táo bạo này trong sự kiện Diễn đàn Đầu tư Mỹ-Arab Saudi được tổ chức tại Washington D.C. hôm 20/11.

Nói chuyện cùng ông Abdullah Alswaha – Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ Thông tin Arab Saudi – và ông Jensen Huang – nhà sáng lập Nvidia, Musk dự đoán rằng “công việc sẽ mang tính tùy chọn” trong khoảng 10 đến 20 năm nữa, và tuyên bố này đã nhận về tràng vỗ tay ồ ạt từ khán phòng.

“Lúc đó, làm việc sẽ giống như chơi thể thao, chơi game hoặc đại loại như thế”, ông giải thích trong đoạn video được Forbes chia sẻ. Ông sau đó so sánh tương lai này với việc trồng rau.

“Trồng rau trong vườn nhà còn khó hơn rất nhiều”, ông Musk nói, “nhưng một số người vẫn làm vì họ thích trồng rau. Công việc trong tương lai cũng sẽ như vậy – mang tính tùy chọn”.

CEO Tesla cho rằng còn “rất nhiều việc” phải làm trước khi công nghệ và xã hội đạt đến trạng thái đó, nhưng ông tin tưởng tương lai của AI sẽ “có khả năng tích cực”, giống viễn cảnh trong loạt tiểu thuyết “Culture” của tác giả Iain M. Banks, nơi “tiền bạc không tồn tại”.

“Dự đoán của tôi là, nếu thời gian đủ dài và AI cùng robot tiếp tục phát triển – điều có vẻ chắc chắn, thì tiền sẽ ngừng có ý nghĩa ở một thời điểm nào đó trong tương lai”, ông nói và nhấn mạnh: “Tôi nghĩ cuối cùng tiền tệ sẽ trở nên vô nghĩa”.

Ông Jensen Huang sau đó bổ sung rằng “mọi công việc sẽ thay đổi” trong tương lai do AI thống trị, “vì những việc ta đang làm một cách nhàm chán, vất vả hoặc cực kỳ khó hiện nay sẽ trở nên rất đơn giản”.

Tuy nhiên, ông Huang lập luận rằng AI cũng tạo ra nhiều việc làm mới, đặc biệt trong các lĩnh vực như chẩn đoán hình ảnh. Ông cho biết hiện nay “đang có nhiều bác sĩ X-quang được tuyển dụng hơn nhờ AI” được tích hợp vào quy trình.

Ông giải thích rằng dự đoán “bác sĩ X-quang sẽ là những người mất việc đầu tiên” hóa ra lại sai: với AI, họ có thể “xem nhiều hình ảnh hơn, nhiều phương thức chẩn đoán hơn và dành thời gian cho bệnh nhân nhiều hơn”, giúp nhận thêm bệnh nhân và cải thiện chất lượng chẩn đoán.

“Đó là kết quả ngắn hạn của AI và năng suất. Còn dài hạn thì chúng ta sẽ phải chờ xem”, ông Huang nói thêm. Ông quay sang Musk đùa: “Khi tiền tệ không còn quan trọng nữa, nhớ báo tôi ngay trước lúc đó nhé!”.

Musk gần đây cũng chia sẻ tầm nhìn về việc AI có thể không chỉ cải thiện chăm sóc sức khỏe mà còn có thể xóa bỏ đói nghèo nhờ robot Optimus của Tesla. Ông đề cập ý tưởng này tại một sự kiện với cổ đông đầu tháng này, theo Business Insider.

“Người ta thường nói về việc xóa nghèo, cung cấp chăm sóc y tế tuyệt vời cho tất cả mọi người”, Musk nói. “Thực ra chỉ có một cách duy nhất để làm điều đó, đó là robot Optimus”.

Ông cho rằng Optimus không chỉ có thể “loại bỏ nghèo đói”, mà còn có những ứng dụng mang tính đột phá khác, chẳng hạn thay đổi hoàn toàn cách hoạt động của hệ thống giam giữ bằng việc đi theo từng người để “ngăn họ phạm tội”.

