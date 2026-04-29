Elon Musk đặt cược cổ phiếu vào việc xây thành phố trên Sao Hỏa

Kế hoạch đầy tham vọng này được cho là có thể làm dấy lên lo ngại của các nhà đầu tư về những vai trò chồng chéo của vị tỷ phú trong các doanh nghiệp của ông.

SpaceX đã phê duyệt một kế hoạch gắn thưởng cổ phiếu cho nhà sáng lập kiêm CEO Elon Musk với mục tiêu xây dựng một thuộc địa trên Sao Hỏa và vận hành các trung tâm dữ liệu quy mô lớn trong không gian, theo Reuters dẫn các tài liệu nội bộ mật của công ty.

Theo kế hoạch đầy tham vọng này, Musk có thể được cấp tới 200 triệu cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt trội nếu công ty đạt mức định giá 7.500 tỷ USD và giúp thiết lập một khu định cư thường trú của con người trên Sao Hỏa với ít nhất một triệu cư dân, theo báo cáo công bố hôm 28/4.

Các khoản khuyến khích bổ sung còn gắn với việc phát triển hạ tầng điện toán đặt trong không gian có khả năng cung cấp ít nhất 100 terawatt sức mạnh xử lý – tương đương khoảng 100.000 lò phản ứng hạt nhân công suất 1 gigawatt hoạt động cùng lúc.

Cấu trúc này đồng nghĩa Musk sẽ không nhận được bất kỳ cổ phiếu nào nếu các mục tiêu không đạt được. Những mục tiêu này cũng không bị ràng buộc bởi thời hạn cố định, miễn là ông vẫn ở lại công ty. Elon Musk, người sáng lập SpaceX năm 2002 và hiện được xem là người giàu nhất thế giới với tài sản ròng ước tính khoảng 800 tỷ USD, chỉ nhận mức lương danh nghĩa khoảng 54.000 USD mỗi năm kể từ năm 2019, trong khi nắm giữ hàng chục triệu quyền chọn cổ phiếu.

Gói thù lao này xuất hiện trong bối cảnh SpaceX được cho là đang chuẩn bị cho một đợt IPO quy mô lớn vào tháng 6, với mức định giá tiềm năng khoảng 1.750 tỷ USD.

Các chuyên gia quản trị doanh nghiệp được Reuters trích dẫn cho biết thỏa thuận này có thể làm dấy lên nhiều câu hỏi từ phía nhà đầu tư, đặc biệt khi ông Musk đồng thời lãnh đạo nhiều công ty, bao gồm Tesla, nơi tiền lương của ông cũng gắn với các mục tiêu hiệu suất. Các nhà phân tích nhận định kế hoạch này có thể làm gia tăng sự giám sát về cách ông phân bổ thời gian và sự chú ý giữa các doanh nghiệp cạnh tranh.

Tuần trước, một cuộc điều tra của tờ New York Times cho rằng SpaceX đã cho Musk vay tiền, bao gồm các khoản vay được đảm bảo bằng cổ phần của ông. Tờ báo này cho biết ông đã vay khoảng 500 triệu USD từ SpaceX trong giai đoạn 2018–2020 với lãi suất thấp hơn thị trường, sử dụng công ty như một nguồn tài chính cho các dự án khác như Tesla và SolarCity.

Tờ New York Times mô tả thỏa thuận này về cơ bản đã biến công ty hàng không vũ trụ thành một “kho tiền” cho đế chế kinh doanh rộng lớn của ông Musk, đồng thời cho rằng ông có thể phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ Phố Wall khi SpaceX tiến gần tới việc niêm yết công khai.

