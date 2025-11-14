Được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh nói gì?

Ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Tuấn Anh có trình độ chuyên môn Tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng Tài chính.

Sáng 14/11, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, đặc biệt là công tác cán bộ.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lào Cai đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh với ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết sẽ không ngừng nỗ lực, học tập, rèn luyện, gắn bó cơ sở, phát huy trí tuệ, tâm huyết vì sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: Chỉ còn hơn 1 tháng để tăng tốc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2025 nhằm tạo động lực, nền tảng vững chắc triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra. Yêu cầu, nhiệm vụ là rất nặng nề, đòi hỏi phải tập trung triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với trọng trách được giao, trước các vị đại biểu HĐND, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh, ông Nguyễn Tuấn Anh xin hứa không ngừng nỗ lực, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các lãnh đạo tiền nhiệm, mang hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết để chung sức, đồng lòng cùng tập thể Đảng ủy và các thành viên UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy và của cấp trên.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND tỉnh; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo Hiến pháp và pháp luật; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm cá nhân, đồng thời phát huy trí tuệ của tập thể và tinh thần chủ động, sáng tạo của từng thành viên UBND tỉnh; xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh vững mạnh toàn diện, liêm chính, phục vụ, kiến tạo, hành động quyết liệt vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp; góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương liên kết giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc, phát triển theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1975, quê quán Thanh Xuân, TP Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Ngân hàng Tài chính; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Nguyễn Tuấn Anh từng giữ chức Giám đốc Agribank Mỹ Đình, Phó Tổng Giám đốc Agribank, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội khóa XV, Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 12/2024, tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 7/2025, ông được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030.