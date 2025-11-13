Ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, vừa được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố.

Chiều 13/11, HĐND TP Hà Nội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Trần Sỹ Thanh sau khi được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Chiều cùng ngày, với đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó bí thư Thành ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung (Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An) tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ máy lãnh đạo UBND TP Hà Nội hiện có ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch, 5 Phó chủ tịch gồm các ông: Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Nguyễn Mạnh Quyền, Trương Việt Dũng và bà Vũ Thu Hà.

Ông Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Nghean.gov.vn.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê tại tỉnh Thanh Hóa. Ông là Thạc sĩ kinh tế.

Ông Trung từng có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ) và giữ các chức vụ như Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 2/2020, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2024, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Đến ngày 11/11/2024, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.