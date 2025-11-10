Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Nguyễn Văn Quảng.

Sáng 10/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống điện tử.

440/441 đại biểu Quốc hội có mặt (chiếm 92,83% tổng số đại biểu Quốc hội) bấm nút biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, sáng 10/11.

Quốc hội bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm chánh án Tòa án nhân dân Tối cao thay cho ông Lê Minh Trí đã được miễn nhiệm trước đó. Ông Lê Minh Trí đã được điều động, phân công, bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về việc bầu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã mời tân chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Ông Nguyễn Văn Quảng làm chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ảnh: Phạm Thắng.

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê ở Hải Phòng. Ông là Ủy viên Trung ương khóa XIII, có trình độ Tiến sĩ Luật.

Ông từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong ngành như Viện trưởng VKSND quận Lê Chân, Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự - VKSND Tối cao.

Giữa năm 2015, ông Quảng trở thành Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP.HCM, sau đó là Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế - VKSND Tối cao.

Tháng 9/2018, ông được giao cương vị Phó Viện trưởng VKSND Tối cao và giữ cương vị này hơn 1 năm, trước khi được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Sau đó, ông tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và đảm nhiệm cương vị này trong một nhiệm kỳ.

Tháng 9/2025, ông Quảng được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ và chỉ 2 tháng sau, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.