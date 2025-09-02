Tổng thống Putin: Có thể đạt được sự đồng thuận về an ninh Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định các cường quốc toàn cầu có thể đạt đồng thuận về việc cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine. Ông cho biết vấn đề này đã được thảo luận trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào tháng trước.

Phát biểu trong cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Slovakia Robert Fico ở Bắc Kinh hôm 2/9, ông Putin đã so sánh sự sẵn sàng lắng nghe của ông Trump với thái độ của chính quyền Mỹ tiền nhiệm, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước sự thay đổi này.

Ngày 15/8, ông Trump đã tiếp đón ông Putin tại một căn cứ quân sự ở Anchorage, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

“Chính quyền mới đã lắng nghe chúng tôi”, ông Putin nói, ám chỉ mối quan ngại của Nga về việc NATO mở rộng ở châu Âu và mối liên hệ của nó với cuộc xung đột Ukraine. “Chúng tôi từng nêu điều này trong các cuộc tiếp xúc với Tổng thống Joe Biden, nhưng không ai trong chính quyền ông ấy muốn lắng nghe. Giờ đây chúng tôi đã thấy những dấu hiệu cho thấy sự thấu hiểu lẫn nhau đang gia tăng”.

Ông Putin bác bỏ những cáo buộc từ một số quốc gia châu Âu rằng Nga đang chuẩn bị tấn công các nước thành viên NATO, gọi đó là “hoàn toàn nhảm nhí”. Theo ông, các nhà tài trợ của Ukraine biện minh rằng việc cung cấp vũ khí và tài chính cho Kiev là nhằm ngăn chặn kịch bản này, đồng thời khẳng định bất kỳ giải pháp nào cho xung đột cũng phải đi kèm các bảo đảm an ninh mạnh mẽ cho Ukraine – dưới hình thức hỗ trợ quân sự dài hạn hoặc tương đương tư cách thành viên NATO.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow xem việc Ukraine gia nhập NATO là một mối đe dọa an ninh quốc gia không thể chấp nhận.

“Ukraine có thể tự quyết định cách bảo đảm an ninh cho mình. Nhưng sự an toàn đó không thể đạt được bằng cái giá phải trả là an ninh của các quốc gia khác, bao gồm cả Nga”, ông Putin nói. “Có những phương án để bảo đảm an ninh cho Ukraine, nếu xung đột được giải quyết. Vấn đề này đã được bàn thảo tại Anchorage, và tôi tin rằng có cơ hội đạt được đồng thuận”.

Về phần mình, Thủ tướng Slovakia Robert Fico – người năm ngoái từng thoát chết trong một vụ ám sát do một nhà hoạt động ủng hộ Ukraine gây ra vì ông phản đối việc vũ trang cho Kiev – tiếp tục chỉ trích cách tiếp cận của phương Tây đối với cuộc chiến. Ông cho rằng Liên minh châu Âu không nhìn thấy bức tranh toàn cảnh và “đưa ra những quyết sách sai lầm”.

Đáp lại, ông Putin cho rằng khác với Slovakia, Nga không phải thành viên EU hay NATO, vì vậy ông lựa chọn những cách diễn đạt ôn hòa hơn để nêu lên quan điểm của Moscow. Tuy nhiên, ông tái khẳng định rằng Nga không phản đối việc Ukraine gia nhập EU, nếu các quốc gia thành viên khối chấp thuận.