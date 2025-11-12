Đức bắt giữ nghi phạm lập danh sách đen ám sát nhắm vào các cựu Thủ tướng Merkel và Scholz

Cảnh sát Đức bắt giữ Martin S., 49 tuổi, nghi phạm có liên hệ tân phát xít, bị cáo buộc lập trang “Assassination Politics” trên darknet kêu gọi ám sát những nhân vật có tiếng trong công chúng.

Các công tố viên cho biết, nghi phạm đã kêu gọi quyên góp tiền mã hóa làm “tiền thưởng” cho các vụ ám sát nhằm vào nhiều nhân vật của công chúng.

Một công dân Đức có liên hệ với phong trào tân phát xít (neo-Nazi) đã bị bắt vì bị tình nghi điều hành một nền tảng darknet (các mạng lưới đặc biệt được mã hóa, giúp người dùng ẩn danh và chỉ có thể truy cập bằng các phần mềm chuyên dụng) kêu gọi ám sát các chính trị gia và nhân vật nổi tiếng, theo các nguồn tin truyền thông Đức.

Đối tượng 49 tuổi, được xác định là Martin S., cũng mang quốc tịch Ba Lan, bị bắt tối hôm đầu tuần này tại thành phố Dortmund, nơi ông ta sinh sống cùng gia đình. Sau đó, Martin S. đã bị tạm giam trước khi xét xử. Ông ta bị cáo buộc với nhiều tội danh, bao gồm tài trợ khủng bố và cung cấp hướng dẫn để thực hiện hành vi bạo lực đe dọa an ninh quốc gia.

Theo cáo buộc, Martin S. đã điều hành một trang web có tên “Assassination Politics” trên darknet, nơi ông ta đăng tải dữ liệu cá nhân, “án tử hình” và danh sách truy sát với hơn 20 nạn nhân tiềm năng. Trong số các mục tiêu có các chính trị gia cấp cao như các cựu Thủ tướng Angela Merkel và Olaf Scholz, cùng nhiều thẩm phán và công tố viên.

Các công tố viên cho biết nghi phạm đã vận hành nền tảng này ẩn danh từ ít nhất tháng 6/2025, đăng tải hướng dẫn chế tạo thuốc nổ và kêu gọi quyên góp bằng tiền điện tử, sau đó dùng số tiền này làm tiền thưởng cho người giết các mục tiêu được nêu trong danh sách.

Theo các báo cáo, trang web này cũng lan truyền nội dung cực hữu, phân biệt chủng tộc và thuyết âm mưu.

Truyền thông địa phương cho biết nghi phạm có liên hệ với các nhóm tân phát xít và từng tham gia các sự kiện cực hữu. Một số tờ báo, trong đó có Bild, tiết lộ rằng ông ta là người ủng hộ phong trào Reichsburger – một mạng lưới cực hữu theo thuyết âm mưu, phủ nhận tính hợp pháp của Nhà nước Đức hiện đại.

Những người thuộc phong trào Reichsburger tin rằng Đế chế Đức lịch sử vẫn tồn tại, không công nhận chính phủ, Quốc hội, pháp luật hay tòa án Đức hiện nay, và nhiều người từ chối nộp thuế, đóng phạt hoặc tuân thủ các nghĩa vụ công dân khác.

Theo cơ quan tình báo nội địa Đức, khoảng 25.000 người trên toàn quốc được cho là có liên hệ với phong trào Reichsburger và các nhóm tương tự, trong đó một số bị đánh giá là có xu hướng bạo lực.

Theo RT