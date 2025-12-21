Người vô gia cư phá án xả súng Mỹ có thực sự được FBI thưởng 50.000 USD?

Lời kêu gọi công khai đang gia tăng yêu cầu FBI trao khoản tiền thưởng 50.000 USD như đã hứa cho một người đàn ông vô gia cư, người đã cung cấp thông tin then chốt giúp nhà chức trách lần ra kẻ xả súng bị cáo buộc sát hại hai sinh viên Đại học Brown và một giáo sư MIT.

Theo bản tuyên thệ của Văn phòng Tổng chưởng lý bang Rhode Island, nhà chức trách cho biết họ đã nhận được một đầu mối từ một nguồn ẩn danh vào ngày 16/12, liên quan đến một bài đăng trên Reddit trong cộng đồng người dân ở Providence. Chính bài đăng này đã dẫn các điều tra viên tới một cơ sở lưu trữ ở bang New Hampshire, nơi họ phát hiện nghi phạm đã tử vong do một vết đạn, được cho là tự sát. Người này được xác định vào ngày 18/12 là Claudio Neves Valente.

Tác giả bài đăng là một người đàn ông vô gia cư, chỉ được biết đến với tên John, người từng sống trong tầng hầm của tòa nhà kỹ thuật Barus and Holley thuộc Đại học Brown – nơi hai sinh viên là Mukhammad Aziz Umurzokov và Ella Cook thiệt mạng, cùng 9 người khác bị thương trong vụ xả súng ngày 13/12.

Cùng tay súng này còn bị nghi ngờ đã sát hại ông Nuno Loureiro, giáo sư Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), tại nhà riêng ở Brookline hai ngày sau đó.

Trong hai cuộc họp báo tối thứ Năm, nhà chức trách cho biết nghi phạm Valente, khi đó đang ở Mỹ theo diện thị thực sinh viên, từng là nghiên cứu sinh vật lý tại Đại học Brown trong ba học kỳ giai đoạn 2000–2001, sau đó rút khỏi chương trình vào năm 2003 và không còn liên hệ gì với nhà trường. Công tố viên liên bang bang Massachusetts, bà Leah Foley, cho hay Valente và ông Loureiro từng học đại học cùng nhau tại Bồ Đào Nha trong thập niên 1990, song không rõ họ có còn giữ liên lạc sau đó hay không.

Trước khi có đầu mối từ John, các điều tra viên gặp nhiều khó khăn trong việc xác định danh tính tay súng. FBI đã treo thưởng 50.000 USD cho thông tin dẫn đến việc nhận dạng, bắt giữ và kết án nghi phạm, nhưng hiện vẫn còn câu hỏi liệu việc phát hiện kẻ gây án đã chết có trở thành rào cản trong việc chi trả tiền thưởng hay không.

“Về mặt logic, hoàn toàn có thể cho rằng cá nhân đó xứng đáng nhận khoản tiền này”, Trưởng đặc vụ FBI tại Boston ông Ted Docks nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm khi được hỏi về khả năng chi trả.

Thị trưởng Providence, ông Brett Smiley, cũng kêu gọi FBI trao tiền thưởng cho ông John, đồng thời gửi thư tới Giám đốc FBI Kash Patel vào thứ Sáu.

“Tôi tin rằng cộng đồng của chúng tôi hôm nay đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều nhờ sự hỗ trợ phi thường mà ông John dành cho các cơ quan thực thi pháp luật. Tôi viết thư này để đề nghị toàn bộ khoản thưởng 50.000 USD được trao cho người dân đáng kinh ngạc của Providence”, ông Smiley viết.

“Người này đã mở toang vụ án”, Tổng chưởng lý bang Rhode Island, ông Peter Neronha, nói trong họp báo tối thứ Năm. “Chính người đó đã dẫn chúng tôi đến chiếc xe, từ đó dẫn tới danh tính, rồi đến những bức ảnh cho thấy người này thuê xe, trùng khớp với trang phục của tay súng ở Providence và chiếc túi mà chúng tôi ghi nhận tại hiện trường”.

Một chiếc xe Nissan đang đậu tại một kho chứa đồ nơi thi thể của kẻ xả súng được tìm thấy ở Salem, New Hampshire. Ảnh: Reuters.

FBI không cho biết liệu khoản tiền thưởng đã được chi trả hay sẽ được chi trả không, viện dẫn quy trình của cơ quan về việc không công bố danh tính người nhận. “FBI có chính sách lâu đời không xác nhận danh tính những cá nhân hỗ trợ FBI bằng cách cung cấp thông tin”, một người phát ngôn cho biết. “Ngoài ra, FBI sẽ không bình luận về việc tiền thưởng đã được chi trả hay chưa và chi trả cho ai”.

Trên Reddit, ông John, sử dụng tên người dùng “lamin_kaare”, đã đăng cập nhật khi cuộc truy lùng còn diễn ra, cho biết các điều tra viên đang sử dụng đầu mối của ông để tiếp cận nghi phạm.

“Tất cả nhân viên thực thi pháp luật mà tôi tiếp xúc hôm nay đều rất chuyên nghiệp và nỗ lực để khiến tôi thực sự yên tâm. Tôi đã nói tất cả những gì cần nói với đúng người”, ông John viết, đồng thời cho biết sẽ không nhận các đề nghị phỏng vấn từ truyền thông.

“Cảm ơn mọi người đã dành thời gian, và hy vọng nghi phạm sớm bị bắt để nhà chức trách làm rõ mọi việc. Mong rằng các bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình và những người thân yêu; nếu không, chúc những ngày tới sẽ tốt đẹp với các bạn”, ông viết thêm.

Nhiều người dùng Reddit đã phản hồi, khẳng định ông John xứng đáng nhận khoản thưởng 50.000 USD và gọi ông là “người hùng” của Providence.

“Cảm ơn vì bản cập nhật và vì sự đóng góp của ông. Ông xứng đáng với 50.000 USD”, một người viết.

Người khác bình luận: “Ông là người hùng! Tôi biết cộng đồng muốn cảm ơn ông theo một cách nào đó – điện thoại mới, mời ông bữa tối, đảm bảo ông nhận được tiền thưởng. Tôi có một phòng trống ở phía nam Providence, không hỏi han gì, nếu ông cần chỗ ở”.

Theo SCMP