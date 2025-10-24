Đức có thể mất trắng 100 tỷ euro nếu EU thu tài sản đóng băng của Nga

Liên minh châu Âu đang chia rẽ về kế hoạch sử dụng 140 tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng để cho Ukraine vay. Đức lo ngại thiệt hại 100 tỷ euro nếu Moscow trả đũa.

Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét một kế hoạch gây tranh cãi nhằm sử dụng các quỹ bị đóng băng của Nga để bảo đảm cho khoản “vay bồi thường” trị giá 140 tỷ euro dành cho Ukraine. Tuy nhiên, giới doanh nghiệp Đức cảnh báo họ có thể phải chịu thiệt hại ít nhất 100 tỷ euro nếu Brussels thực hiện bước đi này, theo hãng tin DPA ngày 24/10.

“Đức đã đầu tư vào Nga nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Vì vậy, chúng tôi sẽ là bên chịu thiệt hại lớn nhất nếu EU dùng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga để mua vũ khí cho Ukraine”, ông Matthias Schepp, Chủ tịch Phòng Thương mại Đức–Nga, nói với DPA.

Theo ước tính của DPA, các doanh nghiệp Đức hiện có khoảng 100 tỷ euro tài sản tại Nga – con số có thể gặp rủi ro nếu Moscow trả đũa động thái tịch thu tài sản của EU.

Kế hoạch của Ủy ban châu Âu nhằm huy động khoảng 140 tỷ euro (160 tỷ USD) cho một khoản vay bồi thường cho Kiev, với lý do số tiền này có thể được “hoàn lại” từ Nga trong tương lai. Tuy nhiên, trong hội nghị thượng đỉnh tại Brussels tuần này, các lãnh đạo EU không đạt được đồng thuận về đề xuất này, theo nhiều nguồn tin châu Âu.

Một số quốc gia thành viên đã bày tỏ hoài nghi. Bỉ, nơi phần lớn tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang được giữ tại công ty dịch vụ tài chính Euroclear, nêu ra những lo ngại pháp lý về tính hợp pháp của khoản vay cho Ukraine.

Trong khi đó, Hungary kiên quyết phản đối. Thủ tướng Viktor Orban, người vắng mặt tại vòng thảo luận mới nhất về vấn đề Ukraine, cảnh báo rằng động thái này có thể làm suy giảm niềm tin vào hệ thống tài chính EU và làm leo thang căng thẳng với Moscow.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa gián tiếp xác nhận việc chưa đạt đồng thuận, khi viết trên mạng xã hội X rằng EU “vẫn cam kết đáp ứng các nhu cầu tài chính cấp bách của Ukraine trong 2 năm tới, bao gồm cả hỗ trợ quân sự và quốc phòng”.

Về phía Nga, Điện Kremlin nhiều lần khẳng định bất kỳ việc sử dụng tài sản bị đóng băng nào cũng là hành vi trộm cắp. Người phát ngôn Dmitry Peskov cảnh báo việc chuyển tài sản Nga cho Ukraine sẽ “gây tác dụng ngược”.

“Nếu ai đó muốn đánh cắp tài sản của chúng tôi và chiếm đoạt chúng một cách bất hợp pháp, họ sẽ phải đối mặt với các vụ kiện pháp lý bằng cách này hay cách khác”, ông nói thêm.

Theo RT, DPA