Match Day 2026: Sản phụ khoa, Ung thư, Phẫu thuật tạo hình tiếp tục “hút” bác sĩ điểm cao

Match Day 2026 cho thấy các bác sĩ trẻ ngày càng đa dạng hóa lựa chọn chuyên ngành, khi bên cạnh Nội, Ngoại, Nhi, những lĩnh vực như Sản phụ khoa, Ung thư, Gây mê hồi sức và Chẩn đoán hình ảnh tiếp tục thu hút thí sinh có điểm cao.

Lãnh đạo Trường ĐHYHN chúc mừng 3 Thủ khoa chuyên ngành: Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền. Ảnh Hữu Linh.

10 năm một mô hình tuyển chọn minh bạch

Chiều 9/9, sự kiện Match Day 2026 - ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51 (2026-2029) của Trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Dù diễn ra tại hội trường lớn, số lượng phóng viên được tham dự vẫn bị giới hạn. Đặc biệt, nhà trường không cho phép ghi hình, quay video hay phát trực tiếp (livestream) trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Match Day là mô hình tuyển sinh được Trường ĐHYHN duy trì liên tục đến nay tròn 10 năm.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học, nguyên tắc lựa chọn rất rõ ràng: thí sinh có thứ hạng điểm cao hơn được chọn chuyên ngành trước. Khi chỉ tiêu cuối cùng của một chuyên ngành được lựa chọn, hệ thống máy tính sẽ tự động khóa chuyên ngành đó.

Lựa chọn chỉ chính thức có hiệu lực sau khi thí sinh trực tiếp ký xác nhận vào sổ đăng ký chuyên ngành. Khi Match Day kết thúc, nhà trường không tiếp nhận và giải quyết bất kỳ đề nghị thay đổi chuyên ngành nào.

Năm nay, 780 thí sinh vượt qua kỳ thi kiểm tra năng lực khách quan và đủ điều kiện tham dự Match Day.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà chào đón Bác sĩ nội trú lựa chọn chuyên ngành mô phôi của ông. Ảnh Ngọc Dung.

Ba thủ khoa mở màn cuộc “đua”

Khai màn Match Day 2026, ba thủ khoa đứng đầu ba nhóm dự thi lần lượt công bố chuyên ngành mình lựa chọn.

Nguyễn Đức Anh Quân, thủ khoa Y khoa với 24,91/30 điểm, chọn Sản phụ khoa - lĩnh vực anh yêu thích từ năm thứ tư.

Phạm Quang Minh, thủ khoa Răng Hàm mặt với 27/30 điểm, tiếp tục theo đuổi chuyên ngành đã gắn bó trong 6 năm học.

Trong khi đó, Phạm Đức Thành, thủ khoa Y học cổ truyền với 26,88/30 điểm, lựa chọn tiếp tục đào tạo chuyên sâu về Y học cổ truyền.

Ngay sau những lựa chọn đầu tiên, cuộc “đua” giành suất vào các chuyên ngành được nhiều bác sĩ trẻ quan tâm diễn ra sôi động. Năm chuyên ngành nhanh chóng kín chỉ tiêu gồm Răng Hàm mặt 20 chỉ tiêu, Y học cổ truyền 15, Gây mê hồi sức 8, Sản phụ khoa 10 và Ung thư 18.

PGS.TS Lưu Quang Thuỳ, Phó trưởng bộ môn Gây mê hồi sức chào đón Bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành Gây mê hồi sức. Ảnh Ngọc Dung

Sản phụ khoa, Ung thư, Gây mê hồi sức ngày càng hút bác sĩ điểm cao

Điểm đáng chú ý tại Match Day 2026 là sự thay đổi trong xu hướng lựa chọn chuyên ngành.

Nếu nhiều năm trước, các chuyên ngành “xương sống” của bệnh viện như Nội - Ngoại - Nhi thường được các bác sĩ điểm cao ưu tiên, còn những năm gần đây, Sản phụ khoa, Ung thư, Gây mê hồi sức, Phẫu thuật tạo hình hay Chẩn đoán hình ảnh ngày càng trở thành những chuyên ngành “hot”.

Trao đổi với VietTimes bên lề sự kiện, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà cho biết Match Day 2026 không có biến động lớn về xu hướng chọn ngành so với năm trước.

Những chuyên ngành thị trường đang cần, cơ hội việc làm tốt và thu nhập cao vẫn được các bác sĩ trẻ ưu tiên, như Sản phụ khoa, Ung thư, Phẫu thuật tạo hình, Gây mê hồi sức và Chẩn đoán hình ảnh.

Trong đó, Sản phụ khoa tiếp tục chứng minh sức hút. Như năm trước, chuyên ngành này được nhiều bác sĩ thuộc nhóm điểm cao lựa chọn và nhanh chóng kín chỉ tiêu.

TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Trưởng Bộ môn Phụ sản ĐHYHN, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, hào hứng chào đón những bác sĩ trẻ có thành tích cao về với bộ môn.

Những lựa chọn này phần nào cho thấy bác sĩ trẻ đang nhìn nghề nghiệp theo hướng thực tế hơn. Bên cạnh đam mê, họ quan tâm tới nhu cầu xã hội, cơ hội việc làm, môi trường hành nghề và triển vọng phát triển nghề nghiệp. Đây cũng là lý do những chuyên ngành gắn với nhu cầu điều trị ngày càng lớn như Ung thư, hoặc đóng vai trò thiết yếu trong phẫu thuật, hồi sức như Gây mê hồi sức, trở nên hấp dẫn hơn.

Ngoại khoa không mất sức hút

Tuy nhiên, sẽ không chính xác nếu cho rằng Ngoại, Nhi hay Nội đang “thất sủng”.

Tại Match Day 2026, khi thí sinh thứ 37 lựa chọn Nội khoa, PGS.TS Đỗ Gia Tuyển, Trưởng Bộ môn Nội tổng hợp ĐHYHN, đồng thời là Trưởng khoa Nội Thận - Tiết niệu, Bệnh viện ĐHYHN, đã đứng bật dậy để chạy đến, chào đón thí sinh về với bộ môn của ông.

PGS.TS Đinh Ngọc Sơn và các giảng viên Bộ môn Ngoại chào đón thí sinh lựa chọn môn Ngoại. Ảnh Ngọc Dung.

Với Ngoại khoa, PGS.TS.BS Đinh Ngọc Sơn, Phó trưởng Bộ môn Ngoại ĐHYHN, Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, rất vui mừng khi thí sinh thứ 65 lựa chọn chuyên ngành này.

PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc, giảng viên cao cấp Bộ môn Ngoại ĐHYHN, cho biết mọi năm phải sau thứ tự 100 thí sinh mới chọn Ngoại. Năm nay, thí sinh thứ 65 đã lựa chọn chuyên ngành này nên các giảng viên rất vui. “Đầu vào chất lượng hơn nên giảng viên chúng tôi vui mừng và tất nhiên, đầu ra sẽ tốt hơn” – PGS Bắc chia sẻ.

Điều đó cho thấy bức tranh lựa chọn đang thay đổi theo hướng đa dạng hơn, chứ không phải các chuyên ngành truyền thống mất đi sức hút.

Chẩn đoán hình ảnh được nhiều nữ thí sinh lựa chọn

Một điểm đáng chú ý khác là Chẩn đoán hình ảnh được khá nhiều thí sinh trong nhóm dưới 100 người có điểm cao lựa chọn, trong đó có nhiều nữ.

Tạ Nguyễn Thị Quỳnh Chi cho biết cô chọn chuyên ngành này vì từng làm việc liên quan đến siêu âm và rất yêu thích lĩnh vực này. Dù biết công việc vất vả, cô vẫn quyết tâm theo đuổi.

Các bác sĩ nội trú điểm cao được chọn chuyên ngành trước. Ảnh Thanh Hằng.

Lựa chọn này cho thấy quyết định của bác sĩ trẻ ngày càng chịu tác động đồng thời bởi trải nghiệm thực tế, sở thích cá nhân và triển vọng nghề nghiệp.

Match Day vì thế không đơn thuần là cuộc “giành suất” vào những chuyên ngành được cho là danh giá. Đây còn là bức tranh phản chiếu cách thế hệ bác sĩ trẻ nhìn về tương lai nghề nghiệp.

Khi mô hình bệnh tật thay đổi, kỹ thuật y khoa phát triển và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, nhu cầu nhân lực cũng thay đổi theo. Những chuyên ngành đáp ứng tốt nhu cầu xã hội và mở ra nhiều cơ hội phát triển đang ngày càng được bác sĩ trẻ cân nhắc.

Cuộc “đua” tại Match Day kết thúc khi thí sinh ký tên vào sổ đăng ký. Nhưng với mỗi bác sĩ trẻ, đó mới chỉ là điểm xuất phát của một hành trình đào tạo nội trú kéo dài 3 năm - nơi điểm số không còn là yếu tố quyết định duy nhất, mà năng lực chuyên môn, sự bền bỉ và tình yêu nghề mới quyết định họ sẽ đi được bao xa.