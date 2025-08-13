Lộ trình theo dõi diễu binh, diễu hành buổi sơ duyệt tối 27/8, tổng duyệt sáng 30/8

Chi tiết buổi sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cùng lộ trình của các khối tham gia được thông tin ban đầu để người dân cập nhật và lên kế hoạch di chuyển phù hợp.

Theo báo Chính phủ, buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội, với quy mô tương đương lễ chính thức, lúc 21h ngày 27/8 (dự phòng 28/8).

Tổng duyệt lúc 7h ngày 30/8 (dự phòng 31/8). Đây là cơ hội tốt nhất để người dân xem trước toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành, với quy mô tương đương lễ chính thức.

Các buổi sơ duyệt và tổng duyệt, người dân có thể đứng xem dọc các tuyến phố trong lộ trình đoàn đi qua. Trước khi tham gia theo dõi sự kiện, mọi người cần cập nhật thông tin cấm đường và phân luồng giao thông để có kế hoạch di chuyển phù hợp.

6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành

Trước đó, chiều 7/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã thông tin về công tác chuẩn bị diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Theo ông Thanh, việc tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành được Trung ương giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TP Hà Nội và các ban, bộ ngành thực hiện tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9.

Từ quý II/2024, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND TP Hà Nội khảo sát thực tế Quảng trường Ba Đình, các khu vực tập kết, tuyến đường diễu binh, diễu hành và dự thảo đề án. Tiếp đó, tổ chức các hội thảo để xin ý kiến các bộ, ngành và địa phương liên quan.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết sẽ có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, gồm:

-Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa.

-Lực lượng pháo lễ.

-Lực lượng không quân bay chào mừng.

-Lực lượng diễu binh, diễu hành (gồm: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó 26 khối do quân đội đảm nhiệm, 17 khối do Bộ Công an đảm nhiệm).

-Lực lượng đứng làm nền, gồm: tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối công an.

-Lực lượng xếp hình, xếp chữ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại họp báo. Ảnh: Q.A.

Về khối quân đội nước ngoài, thiếu tướng Thanh cho biết dự kiến mời 4 nước: Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia. Hiện Lào và Campuchia đã nhận lời tham gia. Các quốc gia còn lại, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phối hợp.

Chương trình diễu binh, diễu hành gồm: Rước đuốc truyền thống; Bắn pháo lễ; Không quân bay chào mừng; Diễu binh diễu hành các khối theo thứ tự (diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân tự vệ, các khối công an).

Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an và diễu binh lực lượng vũ trang trên biển. Các lực lượng diễu binh trên biển sẽ thực hiện tại khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa), cùng thời điểm xe pháo quân sự và đặc chủng công an, được truyền hình trực tiếp từ ngoài biển về.

Về thông điệp qua diễu binh diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, thiếu tướng Thanh nhấn mạnh:

Thứ nhất, lễ diễu binh, diễu hành năm nay khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng 8, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong hành trình dựng nước, giữ nước của dân tộc. Đồng thời, thể hiện sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt 80 năm qua.

Thứ hai, chương trình mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Qua đó, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ ba, lễ diễu binh là dịp biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân, khẳng định ý chí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Thứ tư, chương trình được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, chính quy, an toàn và tiết kiệm. Lực lượng tham gia tinh gọn, hiện đại, thể hiện tính thống nhất, bản sắc văn hóa và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.