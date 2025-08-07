Chi tiết thời gian sơ duyệt, tổng duyệt, chính thức lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh

6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành

Chiều 7/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã thông tin về công tác chuẩn bị diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo ông Thanh, việc tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành được Trung ương giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, TP Hà Nội và các ban, bộ ngành thực hiện tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9.

Từ quý II/2024, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND TP Hà Nội khảo sát thực tế Quảng trường Ba Đình, các khu vực tập kết, tuyến đường diễu binh, diễu hành và dự thảo đề án. Tiếp đó, tổ chức các hội thảo để xin ý kiến các bộ, ngành và địa phương liên quan.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết sẽ có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, gồm:

-Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa.

-Lực lượng pháo lễ.

-Lực lượng không quân bay chào mừng.

-Lực lượng diễu binh, diễu hành (gồm: 4 khối nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó 26 khối do quân đội đảm nhiệm, 17 khối do Bộ Công an đảm nhiệm).

-Lực lượng đứng làm nền, gồm: tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối công an.

-Lực lượng xếp hình, xếp chữ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại họp báo. Ảnh: Q.A.

Về khối quân đội nước ngoài, thiếu tướng Thanh cho biết dự kiến mời 4 nước: Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia. Hiện Lào và Campuchia đã nhận lời tham gia. Các quốc gia còn lại, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phối hợp.

Chương trình diễu binh, diễu hành gồm: Rước đuốc truyền thống; Bắn pháo lễ; Không quân bay chào mừng; Diễu binh diễu hành các khối theo thứ tự (diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân tự vệ, các khối công an).

Sau diễu binh diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an và diễu binh lực lượng vũ trang trên biển. Các lực lượng diễu binh trên biển sẽ thực hiện tại khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa), cùng thời điểm xe pháo quân sự và đặc chủng công an, được truyền hình trực tiếp từ ngoài biển về.

Chi tiết chương trình sơ duyệt, tổng duyệt, buổi lễ chính thức

Về chương trình, sau khi các khối diễu duyệt qua lễ đài, cuối đường Hùng Vương sẽ phân tuyến đi qua các tuyến phố để cho thấy tình cảm với nhân dân. Đồng thời, sẽ tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ tại Cung văn hóa Quần ngựa và Quảng trường Cách mạng tháng Tám (phía trước Nhà hát Lớn), nhằm tăng cường gắn bó giữa các lực lượng với nhân dân.

Về kết quả tập luyện, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện các lực lượng tham gia nhiệm vụ này từ đầu tháng 5/2025. Đã tổ chức hợp luyện 4 buổi và tổng hợp luyện 2 buổi (ngày 17/7 và 5/8). Tới đây sẽ có buổi tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra từ 20h ngày 21/8 và 24/8.

Sơ duyệt cấp Nhà nước diễn ra từ 20h ngày 27/8. Tổng duyệt cấp Nhà nước vào 6h30 ngày 30/8. Buổi lễ chính thức vào 6h30 ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình.

Về thông điệp qua diễu binh diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, thiếu tướng Thanh nhấn mạnh:

Thứ nhất, lễ diễu binh, diễu hành năm nay khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong hành trình dựng nước, giữ nước của dân tộc. Đồng thời, thể hiện sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt 80 năm qua.

Thứ hai, chương trình mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Qua đó, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ ba, lễ diễu binh là dịp biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân, khẳng định ý chí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Thứ tư, chương trình được tổ chức trọng thể, trang nghiêm, chính quy, an toàn và tiết kiệm. Lực lượng tham gia tinh gọn, hiện đại, thể hiện tính thống nhất, bản sắc văn hóa và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.