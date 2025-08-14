5G phủ sóng toàn bộ sự kiện A80, ứng dụng AI để chia sẻ tải

Viettel lắp mới 1.700 trạm phát sóng 5G để phủ toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện suốt dịp đại lễ. AI sẽ dự đoán vị trí, thời gian cao điểm và hành vi di chuyển của người dùng để san tải dung lượng data.

Chiều 14/8, Viettel Telecom vừa cho biết sẽ phát sóng mới 500 trạm BTS 5G và 1.200 trạm nhỏ 5G (smallcell 5G) tại các địa điểm tập trung đông người. Bên cạnh đó, 700 trạm 4G tạm thời, 25 xe phát sóng cơ động cũng được huy động để phục vụ nhân dân dịp Đại lễ.

Với 1.700 trạm 5G cả lớn và nhỏ được lắp mới phục vụ đại lễ, 5G Viettel sẽ phủ sóng toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện chào mừng trước thềm ngày Quốc khánh. Các trạm nhỏ 5G được triển khai dọc các tuyến đường giúp nâng cao dung lượng và tốc độ internet tại các điểm tập trung đông người, chia sẻ tải cho mạng 4G.

Viettel Telecom đang triển khai hơn 2.400 giải pháp kỹ thuật, gấp 12 lần so với cùng kỳ sự kiện 2/9/2024, gấp 7 lần khối lượng công việc đảm bảo cho sự kiện A50 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Viettel là nhà mạng duy nhất phát sóng đồng thời cả 2 công nghệ 5G SA và 5G NSA. Trong đó, 5G SA là mạng độc lập hoàn toàn, mang lại độ trễ siêu thấp khoảng 1ms và hiệu năng vượt trội so với 5G NSA, tốc độ gấp 10 lần 4G.

Trong đó, mọi thiết bị, dù là máy 4G hay 5G, đều có trải nghiệm tốt hơn. Những thiết bị này không chỉ mạnh mẽ mà còn thẩm mỹ, có thể dễ dàng lắp đặt mà không làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

"Hãy tưởng tượng mạng 4G là một con đường quốc lộ, còn 5G là đường cao tốc. Khi có quá nhiều xe cộ (người dùng) ra đường, quốc lộ sẽ tắc nghẽn. Hệ thống được thiết kế để tự động ưu tiên kết nối vào 'đường cao tốc' 5G khi có sẵn", đại diện Viettel Telecom ví von và khẳng định đây là cách chủ động "hút" những người dùng có nhu cầu dữ liệu cao nhất sang làn 5G, Viettel giúp "quốc lộ" 4G trở nên thông thoáng hơn rất nhiều.

Ứng dụng AI chia sẻ tải và tối ưu vùng phủ

Lần đầu tiên, AI được các kỹ sư Viettel sử dụng để dự đoán tương lai. Dựa vào các dữ liệu lịch trình sự kiện, lượng vé máy bay, phòng khách sạn, bài viết, lượt yêu thích trên mạng xã hội, các kỹ sư Viettel đã sử dụng các mô hình AI để dự đoán vị trí đông người nhất, thời điểm “hot”, hành vi di chuyển. Từ đó, tài nguyên mạng lưới sẽ được đảm bảo hợp lý.

Đội ngũ kỹ thuật đang lắp đặt, bổ sung mạng lưới tại các tuyến phố quan trọng diễn ra các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Hệ thống X-Optimization (XO) kết hợp cùng AI giúp tối ưu chất lượng mạng theo hành vi khách hàng. Hệ thống liên tục quan sát mạng lưới và tự động thực hiện các tinh chỉnh gần như trong thời gian thực.

Cứ 5 phút, AI sẽ tự động điều chỉnh vùng phủ sóng, hướng sóng đến đúng nơi có người dùng, giảm nhiễu cho các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, khi các trạm phát sóng có dấu hiệu quá tải, hệ thống sẽ lập tức điều hướng bớt người dùng sang các trạm bên cạnh còn “rảnh rỗi”.

Với một hệ thống phức tạp gồm hàng nghìn điểm phát sóng, việc điều chỉnh thủ công bằng sức người là không thể. AI, thông qua nền tảng XO, là nguồn lực thông minh đảm bảo hạ tầng hoạt động hài hòa, chất lượng dịch vụ tốt nhất, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dân tham gia chuỗi sự kiện A80.