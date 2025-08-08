"A80 - Tự hào Việt Nam", nền tảng số tra cứu tất cả thông tin dịp Quốc khánh

Với các tiện ích như chatbot AI, bản đồ số tương tác và cảnh báo giao thông..., nền tảng "A80 - Tự hào Việt Nam" sẽ đóng vai trò trợ lý ảo, giúp người dân di chuyển an toàn, thuận tiện dịp đại lễ Quốc khánh.

Ngày 8/8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức lễ ra mắt nền tảng số "A80 - Tự hào Việt Nam", gồm website tại địa chỉ "https://a80.hanoi.gov.vn" và ứng dụng trên điện thoại di động. Đây là các kênh thông tin chính thống, phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra trên địa bàn.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, với nền tảng này, người dân trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế có thể chủ động tiếp cận thông tin chính thống về: Lịch trình diễu binh - diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử; Thông báo thời gian tổ chức, điều tiết giao thông, an ninh, y tế từ các cơ quan chức năng; Thông tin hậu trường, hình ảnh đẹp, video truyền hình trực tiếp, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ nhất từ người dân khắp mọi miền.

TP Hà Nội ra mắt nền tảng số với nhiều tiện ích phục vụ chuỗi sự kiện dịp 2/9. Ảnh: N.D.

Bà Nguyễn Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết nền tảng tích hợp nhiều tiện ích vượt trội: Chatbot AI đóng vai trò “trợ lý ảo”, sẵn sàng tư vấn các sự kiện, chỉ dẫn đường đi, tạo lịch nhắc nhở tham gia sự kiện theo thời gian thực.

Bản đồ số tương tác, cập nhật các địa điểm diễn ra sự kiện, những màn hình LED chiếu trực tiếp, điểm tiếp nước, nhà vệ sinh, trạm y tế, nhà hàng, khách sạn…; Cảnh báo giao thông, điều hướng lộ trình giúp người dân di chuyển an toàn, tránh ùn tắc và chủ động sắp xếp kế hoạch.

Sự kết hợp giữa công nghệ thông minh và thiết kế nhân văn giúp “A80 - Tự hào Việt Nam” trở thành nền tảng hướng tới phục vụ người dân, đặt trải nghiệm của người dân làm trung tâm.

Không dừng lại ở đó, ứng dụng còn cho phép người dùng tương tác qua các công cụ công nghệ số thú vị như tính năng tạo ảnh cùng avatar A80 – một cách sáng tạo để người dân, đặc biệt là giới trẻ, bày tỏ tình yêu với Tổ quốc và sự tự hào về lịch sử hào hùng dân tộc.

Theo bà Hương, A80 - Tự hào Việt Nam không chỉ là nền tảng công nghệ phục vụ đại lễ quốc gia, mà còn là tuyên ngôn văn hóa số của Thủ đô Hà Nội - nơi hội tụ quá khứ hào hùng, hiện tại sáng tạo và tương lai hội nhập. Từ dấu ấn lịch sử năm 1945 đến bước chuyển mình thời đại số. A80 chính là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối chính quyền với nhân dân, kết nối dân tộc với bạn bè năm châu, tạo nên một bản hòa ca rực rỡ mang tên Việt Nam.