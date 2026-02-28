Bức ảnh trong bồn sục cùng phụ nữ: Ông Bill Clinton nói gì khi bị truy đến cùng về Epstein?

Ông Bill Clinton phủ nhận mọi hành vi sai trái và khẳng định không biết tội ác của Jeffrey Epstein trong gần 6 giờ điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện.

Ông Bill Clinton 27/2 đã khẳng định ông không hề biết về các tội ác của Jeffrey Epstein trong khoảng thời gian mà ông gọi là “mối quen biết ngắn ngủi” giữa hai người, trong hơn 6 giờ bị các nhà lập pháp chất vấn nhằm làm rõ mối quan hệ giữa cựu Tổng thống và kẻ phạm tội tình dục đã qua đời.

Nhiều lần, các nhà lập pháp đưa cho ông Clinton xem những bức ảnh ông chụp cùng các phụ nữ xuất hiện trong các tài liệu về Epstein được Bộ Tư pháp Mỹ công bố, và hỏi liệu ông có quan hệ tình dục với họ hay không. Mỗi lần như vậy, ông đều trả lời là không, theo hai nguồn thạo tin về buổi điều trần.

Tại một thời điểm, ủy ban tập trung vào một bức ảnh nổi tiếng chụp ông Clinton trong bồn sục cùng một phụ nữ, khuôn mặt người này đã bị che mờ. Ông Clinton nói không biết cô là ai và phủ nhận có quan hệ tình dục với cô, hai nguồn tin cho biết.

Các nhà lập pháp của cả hai đảng nói rằng ông Clinton đã trả lời mọi câu hỏi được đặt ra, và cựu Tổng thống nhìn chung phủ nhận mọi hành vi sai trái.

“Tôi không hề biết về những tội ác mà Epstein đang thực hiện”, ông Clinton nói trong tuyên bố mở đầu gửi tới Ủy ban Giám sát Hạ viện, được công khai trên mạng xã hội. “Tôi biết những gì tôi thấy, và quan trọng hơn, những gì tôi không thấy. Tôi biết những gì tôi đã làm, và quan trọng hơn, những gì tôi không làm. Tôi không thấy gì sai trái, và tôi không làm gì sai”.

Tuy nhiên, các câu hỏi xoay quanh đời sống tình dục của ông cho thấy mối liên hệ trong quá khứ giữa ông và Epstein tiếp tục ám ảnh ông và gia đình.

Lời khai của ông Clinton khép lại hai ngày làm việc thu hút nhiều chú ý của ủy ban do đảng Cộng hòa lãnh đạo trong cuộc điều tra về Epstein, sau khi vợ ông, bà Hillary Clinton, điều trần một ngày trước đó.

Các nhà lập pháp đã tới Chappaqua, bang New York, nhằm tránh cảnh tượng một cựu Tổng thống phải ra làm chứng công khai tại Washington. Nhưng phiên điều trần kín của ông Clinton vẫn mang tính lịch sử. Ông trở thành cựu Tổng thống đầu tiên bị buộc phải ra làm chứng theo trát đòi trước một ủy ban Quốc hội, tạo ra tiền lệ mới có thể kéo theo những hệ lụy sâu rộng, bao gồm cả đối với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

Các luật sư của gia đình Clinton và ủy ban do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã thương lượng hậu trường trong nhiều tháng – thông qua email, thư từ và điện thoại – về điều khoản của buổi điều trần. Cuối cùng, hai ông bà chỉ đồng ý tuân thủ trát đòi sau khi Hạ viện tiến gần tới một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng nhằm buộc tội hình sự vì tội khinh thường Quốc hội do không xuất hiện theo lịch.

“Tôi nghĩ mọi người đều đồng ý rằng ông ấy đã hợp tác rất tốt và thực sự trả lời câu hỏi một cách công bằng trong khả năng của mình. Ông ấy không viện dẫn Tu chính án thứ Năm để từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào”, Hạ nghị sĩ Robert Garcia, thành viên Dân chủ cấp cao nhất trong Ủy ban Giám sát, nói về ông Clinton.

Hạ nghị sĩ James Comer, Chủ tịch ủy ban thuộc đảng Cộng hòa, cho biết ông Clinton thể hiện “kỹ năng giao tiếp kiểu miền Nam”.

“Rõ ràng ông ấy là một người rất duyên dáng”, ông Comer nói.

Không giống vợ mình – người khai hôm thứ Năm rằng bà chưa từng gặp Epstein – ông Clinton có lịch sử tương tác được ghi nhận với Epstein và Ghislaine Maxwell, người đã bị kết án liên quan tới các tội ác của Epstein.

Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton đang thư giãn trong bồn tắm nước nóng cùng một người phụ nữ không rõ danh tính. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ.

Ủy ban đã hỏi về việc tên ông Clinton xuất hiện trong nhật ký bay của máy bay riêng của Epstein, cũng như tên Epstein xuất hiện trong sổ khách vào Nhà Trắng, theo hai nguồn tin quen thuộc với lời khai.

Ông Clinton cũng tự nguyện kể lại với các điều tra viên Hạ viện rằng ông Trump từng nói với ông vào đầu những năm 2000 tại một giải golf rằng ông đã bất hòa với Epstein vì một thương vụ đất đai, theo ba nguồn thạo tin.

Ông Trump nói rằng ông không còn là bạn với Epstein nữa, ông Clinton nhớ lại, theo các nguồn tin này. Chính cựu Tổng thống Clinton là người tự nguyện nhắc lại cuộc trò chuyện đó, một trong các nguồn cho biết.

Trong tuyên bố mở đầu, ông Clinton nói rằng “dù các vị có đưa ra bao nhiêu bức ảnh đi nữa”, điều đó cũng không thay đổi khẳng định của ông rằng ông không thấy điều gì sai trái và không làm gì sai.

Đề cập tới hơn một chục lần ông cùng các trợ lý bay trên chuyên cơ riêng của Epstein trong giai đoạn 2001–2004, ông Clinton nói: “Là người lớn lên trong một gia đình có bạo lực gia đình, tôi sẽ không những không lên máy bay của ông ta nếu có chút linh cảm nào về những gì ông ta đang làm – mà còn tự mình tố cáo ông ta và đi đầu trong việc kêu gọi công lý cho các tội ác đó, chứ không phải những thỏa thuận nhẹ tay”.

Cựu Tổng thống được nhắc tên trong một tài liệu năm 2025 của FBI trong đó tổng hợp danh sách hơn một chục cáo buộc tấn công tình dục, trong đó có cả cáo buộc nhằm vào ông Trump, song dường như chưa được xác minh.

Ông Clinton chưa từng bị cơ quan thực thi pháp luật cáo buộc có hành vi sai trái liên quan đến Epstein. Người phát ngôn của ông nhiều lần khẳng định ông đã cắt đứt quan hệ trước khi Epstein bị truy tố tội môi giới mại dâm năm 2006 và không biết về các tội ác của ông ta. Ông Clinton cũng phủ nhận từng tới hòn đảo của Epstein.

Ông Trump tương tự cũng nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến Epstein.

Phát biểu với báo giới tại Washington khi phiên điều trần của ông Clinton đang diễn ra, ông Trump tỏ ra dè dặt khi thấy ông Clinton bị các nhà lập pháp chất vấn.

“Tôi không thích thấy ông ấy bị thẩm vấn, nhưng họ đã truy tôi còn nhiều hơn thế”, ông Trump nói. “Tôi quý ông ấy và không thích thấy ông ấy bị thẩm vấn”.

Cuối cùng, ông Clinton không phát biểu trước các phóng viên tụ tập bên ngoài Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Chappaqua, khác với bà Hillary Clinton một ngày trước đó.

