Cách hạ nhiệt nhà cửa và dùng điều hòa đúng cách mùa nắng nóng

Bí quyết dùng điều hòa thông minh, tiết kiệm điện đến 15% và mẹo hạ nhiệt nhà cửa tự nhiên từ chuyên gia quốc tế giúp gia đình bạn "sống sót" qua mùa nóng kỷ lục.

Những ngày qua, các đợt nắng nóng gay gắt liên tục xô đổ các kỷ lục nhiệt độ, khiến cuộc sống sinh hoạt của nhiều gia đình đảo lộn. Làm sao để giữ nhà cửa mát mẻ, bảo vệ sức khỏe mà không phải "giật mình" khi nhận hóa đơn tiền điện cuối tháng? Dưới đây là những bí quyết đơn giản, khoa học được tổng hợp từ các chuyên gia năng lượng và y tế quốc tế mà ai cũng có thể áp dụng ngay.

Dùng điều hòa đúng cách: Đừng để tiền điện "đốt cháy" túi tiền

Sai lầm phổ biến nhất của nhiều người là bật điều hòa ở mức thấp nhất (16°C – 18°C) ngay khi vào phòng với hy vọng làm mát nhanh. Thực tế, máy nén luôn phải chạy hết công suất thiết kế dù bạn đặt ở mức nào. Việc hạ nhiệt độ quá sâu chỉ khiến máy bị quá tải, nhanh hỏng và cực kỳ ngốn điện.

Nhiệt độ lý tưởng: Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) khuyến nghị cài đặt điều hòa ở mức 24°C đến 26°C (tương đương 75°F - 78°F). Đây là khoảng nhiệt độ vừa đủ mát, an toàn cho hệ hô hấp và tối ưu hóa điện năng tiêu thụ.

Bật thêm một chiếc quạt điện: Theo chương trình ENERGY STAR (Mỹ), việc bật thêm một chiếc quạt sàn hoặc quạt trần kết hợp với điều hòa ở mức nhiệt độ cao giúp luân chuyển hơi lạnh đều khắp phòng. Hiệu ứng gió này giúp bạn cảm thấy mát sâu hơn mà lại tiết kiệm đến 14% điện năng tiêu thụ của hệ thống làm lạnh.

Hạn chế bật/tắt liên tục: Thay vì tắt máy hoàn toàn khi ra ngoài trong thời gian ngắn, bạn nên tăng nhiệt độ lên 1-2 độ để máy duy trì. Việc máy lạnh phải khởi động lại từ đầu sẽ ngốn nhiều dòng điện hơn.

Vệ sinh lưới lọc 2 tuần/lần: Hướng dẫn từ Bộ Năng lượng Mỹ chỉ ra rằng lưới lọc sạch giúp luồng khí lưu thông tốt hơn, tăng hiệu suất làm lạnh thêm 15% và giảm tải cho máy nén.

Tuyệt chiêu "chặn" sức nóng cho ngôi nhà từ bên ngoài

Nếu không ngăn nắng nóng từ ngoài vào, điều hòa của bạn sẽ phải gồng mình chạy liên tục mà phòng vẫn oi bức. Hãy áp dụng quy tắc nhiệt động học đơn giản: Chặn nhiệt trước khi nó kịp vào nhà.

Đóng cửa ban ngày, mở toang ban đêm: Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bạn nên đóng chặt các cửa sổ vào ban ngày để ngăn không khí nóng tràn vào nhà. Đến đêm hoặc sáng sớm khi trời dịu mát, hãy mở toang các cửa sổ đối diện nhau để tạo luồng gió đối lưu, giải phóng nhiệt lượng tích tụ trong tường và sàn bê-tông.

Sử dụng rèm cửa sáng màu: Bộ Năng lượng Mỹ chứng minh rèm cửa màu sáng (trắng, kem, hoặc rèm tráng bạc phản quang) giúp giảm tới 33% lượng nhiệt xuyên qua kính sổ nhờ cơ chế phản xạ bức xạ mặt trời ngược ra môi trường. Tránh dùng rèm tối màu vì chúng sẽ hấp thụ và tích nhiệt trong phòng.

Mở hé cửa sổ khi kéo rèm: Khuyến nghị từ tổ chức hỗ trợ sức khỏe Age UK (Anh) cho biết, khi kéo rèm sát cửa kính, một túi khí siêu nóng sẽ bị kẹt ở giữa. Hãy mở hé cửa sổ khoảng 1-2 cm (ở những hướng không bị nắng hắt trực tiếp) để lượng khí nóng này thoát bớt ra ngoài, tránh truyền nhiệt ngược vào trong nhà.

Thay đổi thói quen sinh hoạt nhỏ mang lại hiệu quả lớn

Tắt các thiết bị sinh nhiệt: Theo Age UK, các thiết bị như lò nướng, bếp nấu, máy giặt, máy sấy tóc... tỏa ra lượng nhiệt rất lớn. Hãy hạn chế nấu nướng nặng vào ban ngày, chuyển việc giặt giũ sang buổi tối và thay hoàn toàn bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED để giảm tối đa nguồn nhiệt tự phát trong nhà.

Tận dụng chế độ hút ẩm (Dry) ngày oi bức: Khi độ ẩm không khí vượt ngưỡng (trên 70%), không khí sẽ rất bí bách. Chuyển điều hòa sang chế độ hút ẩm (Dry) giúp giảm lượng hơi nước dư thừa, làm mồ hôi trên da bay hơi nhanh hơn, giúp cơ thể tự làm mát tự nhiên mà máy lại chạy rất êm và tiết kiệm điện.

Theo WHO, NHS