Đồng tiền vàng khắc hình ông Trump gây tranh cãi lớn tại Mỹ

Mỹ chuẩn bị phát hành đồng tiền vàng in hình Tổng thống Donald Trump nhân dịp 250 năm lập quốc, làm dấy lên tranh cãi gay gắt về dân chủ và quyền lực.

Một hội đồng nghệ thuật liên bang gồm các thành viên do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm hôm thứ Năm đã nhất trí thông qua việc phát hành một đồng tiền vàng kỷ niệm khắc hình ông, nằm trong loạt tiền xu mà Cục Đúc tiền Kim loại Mỹ (U.S. Mint) dự kiến sản xuất để kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ trong năm nay.

Đồng tiền vàng 24 karat này là nỗ lực mới nhất của ông Trump và các đồng minh nhằm đưa tên tuổi của ông lên các công trình, chương trình chính phủ và cả tiền tệ Mỹ kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng vào tháng 1/2025.

Trong một buổi trình bày của quan chức Sở Đúc tiền Mỹ trước Ủy ban Mỹ thuật, cuộc thảo luận xoay quanh việc xác định đường kính của đồng tiền vàng, có thể lên tới 3 inch (7,6 cm).

Bà Chamberlain Harris, trợ lý Nhà Trắng do ông Trump bổ nhiệm vào ủy ban năm nay, cho biết Tổng thống muốn đồng tiền có kích thước lớn nhất có thể.

“Càng lớn càng tốt”, bà nói, ngay trước khi thiết kế được toàn bộ hội đồng thông qua.

Sở Đúc tiền Mỹ sẽ tiếp tục hoàn thiện kích thước cuối cùng của đồng xu. Ông Trump đã phê duyệt thiết kế, và dự kiến Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sẽ ra lệnh đúc tiền.

Đồng tiền sẽ khắc họa hình ảnh ông Trump với vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêng người trên bàn làm việc và nhìn thẳng phía trước. Thiết kế này dựa trên một bức ảnh đang được trưng bày tại Phòng Trưng bày Chân dung Quốc gia ở Washington.

Nhà Trắng chuyển các câu hỏi liên quan sang Bộ Tài chính.

“Trong thời điểm chúng ta tiến gần đến cột mốc 250 năm, chúng tôi rất hào hứng chuẩn bị những đồng tiền thể hiện tinh thần bền bỉ của đất nước và nền dân chủ, và không có hình ảnh nào tiêu biểu hơn cho mặt trước của đồng tiền ngoài đương kim Tổng thống Donald J. Trump”, Thủ quỹ Mỹ Brandon Beach cho biết trong một tuyên bố với Reuters.

Sở Đúc tiền Mỹ chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Đồng tiền vàng mang hình ông Trump đã vấp phải chỉ trích từ một số thành viên đảng Dân chủ và các thành viên của một hội đồng nghệ thuật liên bang khác.

“Các vị vua và nhà độc tài mới đặt khuôn mặt của họ lên tiền xu, không phải lãnh đạo của một nền dân chủ”, Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeff Merkley nói với Reuters. “Việc chính quyền Trump đưa hình ông lên đồng tiền kỷ niệm là nỗ lực mới nhất nhằm bóp méo ý nghĩa của lễ kỷ niệm 250 năm nước Mỹ”.

Ông Donald Scarinci, thành viên của Ủy ban Tư vấn Tiền xu Công dân lưỡng đảng – một hội đồng liên bang khác từng từ chối xem xét đề xuất này vào tháng trước – thừa nhận đây không phải lần đầu tiên hình ảnh một Tổng thống đương nhiệm xuất hiện trên tiền kỷ niệm.

Năm 1926, nhân dịp 150 năm Tuyên ngôn Độc lập năm 1776, hình ảnh Tổng thống đảng Cộng hòa Calvin Coolidge khi đó đã xuất hiện trên một đồng tiền kỷ niệm, dù chân dung của ông được đặt cùng với hình ảnh George Washington.

Tuy nhiên, ông Scarinci cho rằng đồng tiền của ông Trump khác biệt vì có kích thước lớn hơn nhiều và chỉ khắc duy nhất hình ông.

Chính quyền Trump cũng đã đề xuất một đồng xu mệnh giá 1 USD khác mang hình ông, dự kiến sẽ được đưa vào lưu thông trong năm nay.

Kẽ hở pháp lý: Tiền vàng không phải tiền lưu thông

Ông Scarinci cho biết đồng xu 1 USD này có thể vi phạm rõ ràng luật cấm đưa hình ảnh Tổng thống đương nhiệm hoặc đã qua đời lên tiền xu mệnh giá 1 USD trong vòng 3 năm sau khi họ qua đời.

Tuy nhiên, có một “kẽ hở” pháp lý đối với đồng tiền vàng, bởi khác với đồng 1 USD lưu thông, đồng vàng này chỉ là tiền sưu tầm và không được sử dụng trong giao dịch.

Theo ông, cả hội đồng của ông và Ủy ban Mỹ thuật đều phải phê duyệt các thiết kế tiền xu theo luật.

“Nhưng chúng tôi vẫn hoàn toàn tin rằng họ sẽ tiếp tục tiến hành và đúc cả hai loại tiền”, ông Scarinci nói.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, ông Trump đã gắn tên mình lên nhiều công trình nổi bật tại Washington, một lớp tàu chiến Hải quân đang được lên kế hoạch, một chương trình thị thực cho người nước ngoài giàu có, một trang web thuốc kê đơn do chính phủ vận hành và các tài khoản tiết kiệm liên bang dành cho trẻ em.

Theo Reuters