Hé lộ liên danh vừa trúng thầu dự án điện mặt trời 671 tỷ đồng

Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Thái Đạt - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai là nhà đầu tư được trao thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Hòa tại phường Phong Dinh, TP Huế.

Mới đây, UBND thành phố Huế đã có Quyết định số 2145 chấp thuận Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Thái Đạt - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai là nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Hòa tại phường Phong Dinh, TP Huế.

Theo quyết định, dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Hòa có tổng vốn đầu tư (sơ bộ) là 671 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư phải đảm bảo tối thiểu 15% vốn chủ sở hữu (khoảng 100 tỷ đồng), phần còn lại huy động từ các nguồn hợp pháp.

Thời gian xây dựng và đưa dự án vào hoạt động không quá 24 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Thời gian khởi công không quá 6 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Dự án nhằm xây dựng nhà máy điện mặt trời nói trên góp phần phát triển nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Huế, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng bền vững.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Hòa được công bố kêu gọi đầu tư từ đầu tháng 2/2026, với diện tích khoảng 45,3 ha. Trong đó, phần lớn diện tích (45,1 ha) dành cho xây dựng nhà máy, còn lại là hạ tầng đấu nối.

Ngoài công suất thiết kế 40 MW, dự kiến cung cấp sản lượng điện trung bình khoảng 63,19 triệu kWh/năm, dự án còn tích hợp hệ thống pin lưu trữ công suất 2 MW.

Nhà máy dự kiến lắp đặt các tấm pin công suất 700 Wp, hệ thống inverter, các trạm nâng áp và trạm biến áp 22/110kV công suất 63 MVA. Điện năng sẽ được truyền tải thông qua đường dây 110 kV mạch kép dài khoảng 3,5 km, đấu nối vào hệ thống khu vực thông qua Trạm biến áp 220 kV Phong Điền.

Dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, dự án có 2 nhà đầu tư tham gia, bao gồm Công ty cổ phần Năng lượng Xanh An Phú và Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Thái Đạt - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

Kết quả, Liên danh Thái Đạt và Thủy điện Gia Lai đã trúng thầu dự án năng lượng.

Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai - doanh nghiệp có tiếng trong lĩnh vực năng lượng, từng tham gia đầu tư và vận hành nhiều dự án thủy điện quy mô lớn.

Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Gia Lai, thành lập từ năm 2002 với cơ cấu góp vốn ban đầu giữa Công ty Điện lực 3 và CTCP Điện Gia Lai. Đến năm 2011, doanh nghiệp chính thức giao dịch trên UPCoM với mã GHC, với CTCP Điện Gia Lai nắm hơn 62% vốn.

Bản thân CTCP Điện Gia Lai sở hữu danh mục dự án năng lượng trải dài trên cả nước, và là thành viên của TTC Group – tập đoàn đa ngành của đại gia Đặng Văn Thành.

Tại Điện Gia Lai, TTC Group gián tiếp nắm tổng cộng hơn 43% vốn, và 35,1% vốn khác thuộc về Jera Asia Vietnam Holdings Pte. Ltd – tập đoàn Nhật Bản hoạt động trong các lĩnh vực khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), phát điện và năng lượng tái tạo.

CTCP Điện Gia Lai sở hữu danh mục dự án năng lượng điện mặt trời top đầu cả nước.

Nếu như Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai có được sự hậu thuẫn từ tập đoàn lớn có danh tiếng, thì bản thân thành viên liên danh trúng thầu còn lại là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Thái Đạt lại được góp vốn bởi 1 loạt cá nhân.

Công ty này được thành lập năm 2017 với vốn điều lệ 350 tỷ đồng, với 8 cổ đông cá nhân góp vốn, hoàn toàn đều thường trú tại TP Huế. Trong đó cổ đông lớn nhất là Bùi Hữu Trung (sinh năm 1981) đồng thời là chủ tịch kiêm đại diện pháp luật.