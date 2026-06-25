Nắng nóng kỷ lục, EVN thu về gần 345.000 tỷ đồng từ bán điện nửa đầu năm

Doanh thu bán điện của EVN trong nửa đầu năm nay đạt khoảng 344.700 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ trong bối cảnh nhu cầu sử dụng năng lượng tăng đột biến khi nắng nóng gay gắt xuất hiện sớm.

Báo cáo tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng mới đây, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, EVN đã bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Cụ thể, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống ước đạt hơn 171 tỷ kWh, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2025; điện thương phẩm đạt xấp xỉ 152 tỷ kWh, tăng 9,7%.

Trên cơ sở đó, doanh thu bán điện toàn tập đoàn trong nửa đầu năm qua đạt khoảng 344.700 tỷ đồng (hơn 13 tỷ USD), tăng gần 15% so với cùng kỳ.

Trước đó, EVN đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 với doanh thu kỷ lục gần 645.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cao nhất lịch sử với hơn 51.800 tỷ, tăng lần lượt 11% và 530% so với năm trước đó.

Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt xuất hiện sớm từ đầu năm 2026, nhu cầu điện tăng cao, EVN cho biết đã cùng Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp vận hành, huy động linh hoạt các nguồn điện, kể cả nguồn chạy dầu dự phòng, qua đó đáp ứng các mức phụ tải kỷ lục.

Theo ghi nhận, ngày 27/5/2026, công suất cực đại toàn quốc đạt 57.189 MW, cao nhất từ trước đến nay; miền Bắc đạt gần 29.900 MW nhưng hệ thống vẫn được vận hành an toàn, ổn định.

Về đầu tư, tổng giá trị giải ngân toàn tập đoàn đạt gần 45.000 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch năm.

EVN cho biết tiếp tục duy trì tiến độ các công trình trọng điểm, tập trung triển khai các dự án nhằm nâng cao năng lực truyền tải Bắc - Trung, tăng cường nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc, giải tỏa công suất nguồn điện mới, đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao tại các trung tâm kinh tế lớn và chuẩn bị hạ tầng điện phục vụ APEC 2027.

Nhiều dự án trọng điểm của EVN hiện đang triển khai theo tiến độ gồm Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I, Dự án LNG Quảng Trạch II, Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái và chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy nhiệt điện Ô Môn I.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh: Phát triển nguồn điện là câu chuyện dài hạn, đòi hỏi sự chuẩn bị trước nhiều năm.

Mục tiêu hiện nay là bảo đảm cung ứng điện đến năm 2030, đồng thời chủ động chuẩn bị các giải pháp cho giai đoạn đến năm 2035. Theo đó, việc rà soát danh mục đầu tư các dự án nguồn và lưới điện trong thời gian tới không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn phải hướng tới nhu cầu phát triển của nền kinh tế trong 10 năm tiếp theo.

Về danh mục các dự án cấp bách trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp lựa chọn kỹ lưỡng, tập trung nguồn lực vào những dự án thực sự cần thiết và mang lại hiệu quả cao.

Bộ trưởng cho rằng, áp lực gia tăng nhu cầu năng lượng và yêu cầu tăng trưởng kinh tế vừa là thách thức, vừa là động lực để toàn ngành tiếp tục đổi mới, phát triển.

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng cao của đất nước, ngành năng lượng cần tiếp tục nỗ lực, quyết liệt hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ được giao. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của EVN là bảo đảm cung ứng đủ điện cho nền kinh tế và đời sống nhân dân.

Bộ trưởng yêu cầu EVN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam, Tổng Công ty Khoáng sản (TKV), cùng các đơn vị liên quan để tập trung bảo đảm đầy đủ, liên tục, ổn định nguồn cung nhiên liệu đầu vào, đặc biệt là than và khí cho phát điện.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng yêu cầu NSMO nghiên cứu, phối với các tập đoàn, đơn vị phát điện để xem xét tối ưu kế hoạch vận hành bảo dưỡng tránh dừng máy vào các đợt cao điểm nắng nóng; cùng với đó, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, hệ thống vật tư, thiết bị tồn kho, dự phòng cho các trường hợp sự cố, nhằm duy trì khả dụng cao đối với các nhà máy điện, đáp ứng nhu cầu của hệ thống điện.

Bộ trưởng cũng lưu ý, các nhà máy của EVN cần tăng cường thực hiện đánh giá và quản trị rủi ro trong giai đoạn phụ tải và nắng nóng cực đoan.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc EVN.

Đối với việc quản lý nhu cầu điện, Bộ trưởng đề nghị EVN chỉ đạo các đơn vị điện lực phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương các tỉnh, khách hàng sử dụng điện để triển khai hiệu quả các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, điều chỉnh phụ tải và dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện. Đồng thời chủ động trao đổi với Cục Điện lực để tham mưu những chính sách phù hợp.

Cùng với việc triển khai các giải pháp trước mắt, Bộ trưởng đề nghị EVN chú trọng công tác quản trị danh mục đầu tư, triển khai đúng thứ tự ưu tiên, phù hợp với tiến độ đã được xác định trong quy hoạch.

Theo đó, đối với các dự án trọng điểm, Bộ trưởng giao các đơn vị chức năng thuộc Bộ rà soát, theo dõi tiến độ, xác định rõ các khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ đến cùng. Đối với lĩnh vực truyền tải điện, cần tập trung cao độ cho công tác đầu tư xây dựng, bảo đảm tiến độ các dự án lưới điện trọng điểm theo kế hoạch đã đề ra.