Sàn Công nghệ TP.HCM mới ưu tiên giao dịch “thật”, chốt 12 hợp đồng trị giá 19 tỷ đồng

Sàn Giao dịch Công nghệ TP.HCM phiên bản mới cho phép theo dõi toàn bộ vòng đời giao dịch, từ niêm yết, tư vấn đến ký kết hợp đồng.

Sáng 20/3, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Sàn Giao dịch Công nghệ phiên bản mới với sự tham dự của cơ quan quản lý, viện trường, chuyên gia, doanh nghiệp và các tổ chức dịch vụ.

Phiên bản mới hướng đến mục tiêu làm cho giao dịch công nghệ minh bạch hơn, nhanh hơn và có thể theo dõi bằng dữ liệu.

Chuyển từ kết nối sang giao dịch có quản lý và theo dõi đến cùng

Sàn Giao dịch Công nghệ TP.HCM được phát triển từ techport.vn, nền tảng đã hỗ trợ hàng nghìn nhu cầu công nghệ và lượt kết nối cung cầu. Tuy vậy, kết nối chỉ thực sự có giá trị khi đi tới hợp đồng và được ứng dụng, nên phiên bản mới tập trung vào giao dịch thực chất và theo dõi kết quả. TP.HCM cũng đẩy mạnh liên thông dữ liệu để mở rộng kết nối trên phạm vi cả nước.

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, nhấn mạnh phiên bản mới tập trung biến kết nối thành giao dịch thật và theo dõi đến khi hoàn tất chuyển giao. Ảnh: Thượng Tâm.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, nhấn mạnh sàn là nền tảng kết nối viện trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong hoạt động giới thiệu, tìm kiếm, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Theo bà, sàn không đặt nặng việc trưng bày mà tập trung tạo giá trị, bằng cách biến các kết nối thành giao dịch thật và theo dõi được xuyên suốt từ niêm yết đến khi hoàn tất chuyển giao. Cách làm này giúp người mua công nghệ thấy rõ tiến trình, còn bên cung công nghệ có thêm kênh để chốt hợp tác.

Với cách tiếp cận này, phiên bản mới được thiết kế để quản lý toàn bộ vòng đời giao dịch theo từng bước rõ ràng. Mỗi công nghệ khi đưa lên sàn sẽ có hồ sơ số đi kèm, ghi nhận các hoạt động kết nối, tư vấn, đàm phán, ký kết và theo dõi sau chuyển giao. Điều này giúp hạn chế tình trạng kết nối rồi bỏ lửng, đồng thời tạo nền dữ liệu để đánh giá chất lượng giao dịch theo thời gian.

Các đại biểu, lãnh đạo nhấn nút ra mắt Sàn Giao dịch Công nghệ phiên bản mới. Ảnh: Thượng Tâm.

Bên cạnh đó, sàn sắp xếp dữ liệu công nghệ theo 4 nhóm rõ ràng, từ sở hữu trí tuệ, kết quả nghiên cứu, công nghệ và bí quyết kỹ thuật, đến máy móc thiết bị và dây chuyền sản xuất. Nhờ vậy, doanh nghiệp dễ khoanh đúng thứ mình cần và dễ so sánh các lựa chọn. Thông tin rõ ràng hơn cũng giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm và tăng khả năng đi tới hợp đồng.

Nâng cấp hạ tầng dữ liệu để tăng tỷ lệ chốt hợp đồng

Một thay đổi quan trọng là sàn có hệ thống bảng điều khiển theo thời gian thực. Hệ thống này cho phép theo dõi các chỉ số như số hồ sơ công nghệ, số nhu cầu doanh nghiệp, số kết nối thành công, số hợp đồng ký kết và tổng giá trị giao dịch.

Ông Chu Thúc Đạt, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, chia sẻ tại sự kiện ra mắt Sàn Giao dịch Công nghệ TP.HCM phiên bản mới. Ảnh: Thượng Tâm.

Việc minh bạch hóa chỉ số giúp thị trường công nghệ có công cụ đo lường cụ thể, thay vì chỉ ước lượng bằng cảm nhận. Đây cũng là dữ liệu nền để cơ quan quản lý nhìn rõ lĩnh vực nào đang tăng trưởng và lĩnh vực nào cần thêm hỗ trợ.

Bổ sung cho nền tảng số là mô hình vận hành dựa trên mạng lưới đơn vị tư vấn chiến lược. Các tổ chức công nghệ, hiệp hội, doanh nghiệp và tổ chức tài chính tham gia những khâu chuyên sâu như chuẩn hóa nhu cầu, thẩm định và định giá, tư vấn pháp lý, tư vấn tài chính và hỗ trợ đàm phán hợp đồng. Khi có dịch vụ đi kèm, doanh nghiệp giảm bớt lúng túng ở những khâu khó như định giá hay pháp lý sở hữu trí tuệ.

Tại lễ ra mắt, có 12 hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết với tổng giá trị gần 19 tỷ đồng, trong đó có các hợp đồng thuộc nhóm công nghệ chiến lược như robot và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo.

Đại diện của các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tại lễ ra mắt Sàn Giao dịch Công nghệ TP.HCM phiên bản mới. Ảnh: Thượng Tâm.

Khu trưng bày giới thiệu hơn 70 công nghệ và thiết bị tại 20 gian hàng, tạo điều kiện để các bên trao đổi trực tiếp và xác định nhu cầu ngay tại chỗ. Đây là cách tổ chức giúp rút ngắn khoảng cách giữa bên nghiên cứu và bên ứng dụng.

Tại sự kiện, ông Chu Thúc Đạt, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Bộ Khoa học và Công nghệ, đánh giá sàn có ý nghĩa trong việc nâng cấp hạ tầng thị trường khoa học và công nghệ theo hướng hiện đại và vận hành hiệu quả. Ông cho rằng đây không chỉ là nâng cấp kỹ thuật, mà là chuyển đổi mô hình để tích hợp đồng bộ thông tin, dữ liệu và dịch vụ công nghệ. Yêu cầu đặt ra là dữ liệu phải bảo đảm đúng, đủ, sạch và sống để phục vụ giao dịch và quản trị.

Từ phía viện trường, PGS.TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia TP.HCM, cho rằng phiên bản mới của sàn giúp nhà trường nắm bắt nhanh nhu cầu công nghệ từ doanh nghiệp để định hướng nghiên cứu sát thực tế. Nhờ đó, các sản phẩm của giảng viên và sinh viên có thêm cơ hội thương mại hóa và đi vào ứng dụng sớm hơn.

PGS.TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM, trao đổi về vai trò của sàn trong kết nối nhu cầu doanh nghiệp với nghiên cứu của nhà trường. Ảnh: Thượng Tâm.

Với phiên bản mới, TP.HCM kỳ vọng sàn trở thành điểm đến quen thuộc khi doanh nghiệp cần tìm công nghệ, cần đối tác hoặc cần dịch vụ trung gian để chốt hợp đồng.

Người dùng có thể truy cập techport.vn để đăng ký, đăng tải công nghệ, tìm nhu cầu và theo dõi tiến trình giao dịch. Khi giao dịch được ghi nhận rõ ràng và đo lường bằng chỉ số, thị trường công nghệ sẽ minh bạch hơn, còn công nghệ có thêm đường ngắn để bước vào sản xuất kinh doanh.

