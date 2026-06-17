Doanh nhân Việt tham gia Hội đồng Tham nghị Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC, vừa được Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản (Keidanren) bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Tham nghị nhiệm kỳ 2026-2028.

Keidanren là tổ chức kinh tế có ảnh hưởng hàng đầu tại Nhật Bản, được xem là tiếng nói đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nước này với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn như Hitachi, Panasonic, Mitsubishi Electric, Mitsui & Co., Marubeni hay ANA Holdings.

Trong nhiều thập kỷ, Keidanren đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và Chính phủ Nhật Bản, tham gia đề xuất chính sách về kinh tế, công nghiệp, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

Hội đồng Tham nghị là cơ chế tham vấn cấp cao của Keidanren, nơi các đại diện doanh nghiệp thành viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề lớn liên quan đến kinh tế, công nghiệp, công nghệ, môi trường và các định hướng phát triển dài hạn. Thành viên Hội đồng Tham nghị không đảm nhiệm vai trò điều hành thường trực mà thực hiện chức năng tham vấn chiến lược, đóng góp góc nhìn chính sách, kinh nghiệm quản trị và các sáng kiến hợp tác quốc tế.

Việc ông Nguyễn Trung Chính được bổ nhiệm vào vị trí này được đánh giá là dấu mốc đáng chú ý đối với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Ông Nguyễn Trung Chính tích cực tham gia các hoạt động của Keidanren kể từ khi CMC được kết nạp làm thành viên năm 2024.

Tập đoàn CMC đánh giá sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản đang thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, hạ tầng số, bán dẫn, an ninh mạng, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Theo đại diện Keidanren, ông Nguyễn Trung Chính và CMC đã có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số và AI.

Trên cương vị mới, ông được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến góc nhìn từ Việt Nam và ASEAN, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến hợp tác mới trong kinh tế số, hạ tầng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Nhật Bản hiện là một trong những thị trường quốc tế trọng điểm của CMC. Tập đoàn đã có hơn 20 năm hiện diện tại thị trường này với các văn phòng tại Tokyo, Yokohama và Osaka.

Năm 2024, CMC gia nhập Keidanren và công bố chiến lược AI Transformation tại Nhật Bản, mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực AI, dữ liệu và chuyển đổi số.

Theo ông Nguyễn Trung Chính, việc được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Tham nghị không chỉ là niềm vinh dự mà còn là cơ hội để thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp hai nước, nhất là trong các lĩnh vực AI, dữ liệu, hạ tầng số, an ninh mạng và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Đây cũng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tiếng nói của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong cộng đồng kinh tế Nhật Bản, đồng thời tăng cường kết nối giữa Việt Nam, Nhật Bản và khu vực ASEAN trong kỷ nguyên kinh tế số.